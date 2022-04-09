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【環境污染】衛星污染威脅夜空 10年內每15個光點就有1粒是衛星

環球政經 15:30 2022/04/09

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加拿大里賈納大學天文學助理教授薩曼莎·勞勒（Samantha Lawler）和另外2位加拿大天文學家於12月在《天文雜誌》上發表了一篇論文，預測在不到10年的時間裡，夜空中每15個光點中就有1個實際上將是一顆移動的衛星。

勞勒一直在她位於加拿大薩斯喀徹溫省的農場觀看，因為活動衛星的數量從2017年的大約1,000顆，增加到今天的5,000多顆。

勞勒說：「想想看，你用肉眼只能看到大約4,000顆星星，如果其中有200顆在移動，那與我們現在習慣的天空大不相同。」

當通過望遠鏡觀察時，這些衛星更具破壞性，它們已經污染了世界各地天文台捕獲的宇宙圖像。除非在衛星數量、反射率和廣播的國際監管方面發生重大變化，否則像勞勒這樣的專家認為，對天文學研究的影響將會加劇。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

SpaceX也是衛星污染的其中之一。馬斯克（Elon Musk）的SpaceX負責大約三分之一的在軌活動衛星，比包括美國政府在內的任何其他公司或國家都多。SpaceX已經發射了2,000多顆衛星，並計劃為其巨型Starlink星鏈再發射至少4.2萬顆衛星。

但到目前為止，還沒有具有約束力的國際規則來監控星鏈，SpaceX也沒有等待監管機構迎頭趕上。它平均每週發射大約50顆新的Starlink衛星。

勞勒說，未來衛星的數量將增加10倍，持續污染夜空。

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編輯: 袁曉萱

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