【環境污染】衛星污染威脅夜空 10年內每15個光點就有1粒是衛星

加拿大里賈納大學天文學助理教授薩曼莎·勞勒（Samantha Lawler）和另外2位加拿大天文學家於12月在《天文雜誌》上發表了一篇論文，預測在不到10年的時間裡，夜空中每15個光點中就有1個實際上將是一顆移動的衛星。

勞勒一直在她位於加拿大薩斯喀徹溫省的農場觀看，因為活動衛星的數量從2017年的大約1,000顆，增加到今天的5,000多顆。

勞勒說：「想想看，你用肉眼只能看到大約4,000顆星星，如果其中有200顆在移動，那與我們現在習慣的天空大不相同。」

當通過望遠鏡觀察時，這些衛星更具破壞性，它們已經污染了世界各地天文台捕獲的宇宙圖像。除非在衛星數量、反射率和廣播的國際監管方面發生重大變化，否則像勞勒這樣的專家認為，對天文學研究的影響將會加劇。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

SpaceX也是衛星污染的其中之一。馬斯克（Elon Musk）的SpaceX負責大約三分之一的在軌活動衛星，比包括美國政府在內的任何其他公司或國家都多。SpaceX已經發射了2,000多顆衛星，並計劃為其巨型Starlink星鏈再發射至少4.2萬顆衛星。

但到目前為止，還沒有具有約束力的國際規則來監控星鏈，SpaceX也沒有等待監管機構迎頭趕上。它平均每週發射大約50顆新的Starlink衛星。

勞勒說，未來衛星的數量將增加10倍，持續污染夜空。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅 3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元，詳見【下一頁】

而首日線上交易筆數及金額較去年消費券派發首日（即2021年8月1日），分別升逾70%及85%，其中餐飲外賣是最受用戶歡迎的線上消費類別，顯示市民愈來愈習慣使用流動支付在線上購物、外賣速遞及自取等。

市民亦傾向在電子錢包領取或購買優惠券再消費，個別連鎖咖啡店首日經已售出近8,000張電子現金券，提前鎖定優惠，待疫情好轉再享受。

【定存優惠】工銀亞洲推全新資金定存及新客戶獎賞 人民幣定存利率高達2.45% 新客戶回贈高達2萬元，詳見【下一頁】

AlipayHK亦提醒用戶當參與網上活動或購物時，請小心保管個人賬戶資料，切勿向可疑網站提供任何敏感的個人資料。AlipayHK有關的消費券資訊均以電子錢包內顯示為準，AlipayHK不會在社交平台要求用戶提供賬戶密碼等個人信息。如有任何疑問，可致電AlipayHK客戶服務熱線。

【2022消費劵】超市便利店齊推消費券優惠 惠康買1,000元購物現金券多送50元 7-Eleven買300元現金套券送30元回贈，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯: 袁曉萱