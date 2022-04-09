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【食品衞生】Kinder朱古力工廠有沙門氏菌病例 須關閉及收回有關產品

名人薈萃 15:00 2022/04/09

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比利時的一家Kinder朱古力工廠因與數十起沙門氏菌病例有關而被勒令關閉。

比利時食品安全部門還下令召回佛列羅（Ferrero）旗下位於Arlon的工廠生產的所有Kinder產品。英國、德國、法國和比利時等國家都報告了與Kinder朱古力有關的疑似沙門氏菌病例。佛列羅已道歉並承認是「內部失誤」。

比利時食品安全機構AFSCA表示，在佛列羅無法為其調查提供完整信息後，工廠被勒令關閉。調查仍在進行中，只有在佛列羅能夠提供其遵守食品安全法規的必要保證的情況下，工廠才會被允許重新開工。

此次收回包括所有 Kinder Surprise、Kinder Surprise Maxi、Kinder Mini Eggs 和 Kinder Schokobons產品。本周早些時候，一些Kinder Surprise朱古力蛋產品也在​​英國被收回，在美國收回Kinder糖果。所有受影響的糖果都是在同一家比利時工廠生產的。包括香港和新加坡在內的亞洲部分地區也收回了一些Kinder朱古力。

沙門氏菌可引起嚴重和嚴重的感染，特別是在兒童或老年人和其他免疫系統較弱的人中。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股  詳情請看【下一頁

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融創日前也公布，連同聯屬公司在內，3月銷售金額約220.8億元（人民幣‧下同），合同銷售面積約153.5萬平方米，每平方米銷售均價約1.44萬元。集團表示，今年首3個月累計銷售金額約723.6億元，按年下跌37.7％，累計銷售面積約533.2萬平方米，每平方米銷售均價約1.36萬元。

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編輯：袁曉萱

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撰文 : 李尚毅

經濟 產品 比利時 食品 香港 朱古力

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