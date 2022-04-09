【食品衞生】Kinder朱古力工廠有沙門氏菌病例 須關閉及收回有關產品

比利時的一家Kinder朱古力工廠，因與數十起沙門氏菌病例有關而被勒令關閉。

比利時食品安全部門，還下令召回佛列羅（Ferrero）旗下位於Arlon的工廠生產的所有Kinder產品。英國、德國、法國和比利時等國家都報告了與Kinder朱古力有關的疑似沙門氏菌病例。佛列羅已道歉並承認是「內部失誤」。

比利時食品安全機構AFSCA表示，在佛列羅無法為其調查提供完整訊息後，工廠已被勒令關閉。調查現時仍在進行中，只有在佛列羅能夠提供其遵守食品安全法規的必要保證的情況下，工廠才會被允許重新開工。

此次收回包括所有Kinder Surprise、Kinder Surprise Maxi、Kinder Mini Eggs和Kinder Schokobons產品。本周早些時候，一些Kinder Surprise朱古力蛋產品也在​​英國被收回，在美國收回Kinder糖果。所有受影響的糖果都是在同一家比利時工廠生產的。包括香港和新加坡在內的亞洲部分地區也收回了一些Kinder朱古力。

沙門氏菌可引起嚴重和嚴重的感染，特別是在兒童或老年人和其他免疫系統較弱的人中。

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編輯：袁曉萱