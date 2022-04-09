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【中證監】中證監擬開展上市公司治理專項行動　加強查處懲治重大違法案件

宏觀解讀 12:13 2022/04/09

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【中證監】中證監擬開展上市公司治理專項行動　加強查處懲治重大違法案件

據內媒報道，於中國上市公司協會第三屆會員代表大會上獲悉，證監會擬用2年時間，開展上市公司治理專項行動，通過公司自查、現場檢查、整改提升3個階段，使上市公司治理整體水平得到提高。證監會表示，提高上市公司質量，要靠加強監管和監督，綜合運用行政監管措施、行政處罰、市場禁入、刑事追責、民事賠償、誠信懲戒等追責機制，加大對重大違法案件的查處懲治力度。

中國證監會主席易會滿在會上表示，截至今年3月底，境內上市公司共4782家，總市值80.7萬億元人民幣，規模穩居全球第二；上市公司家數、市值與2018年底相比分別增長33.4%和85.3%。

穩步擴大滬深港通標的範圍　推動滬倫通機制拓展優化

易會滿指，目前科創板、創業板上市公司家數分別超過400家、1100家，A股戰略新興行業的上市公司已近2200家，較三年前增長了約900家。生物醫藥、新一代信息技術等高科技行業市值佔比由三年前的22.2%，上升至31.8%；市值前10名的實體上市公司中，高科技行業公司已有4家，而三年前僅有1家。

他表示，證監會將紮實推進全面實行股票發行註冊制改革平穩落地，亦將抓緊研究推出新一輪自主開放務實舉措，穩步擴大滬深港通標的範圍，推動滬倫通機制拓展優化，穩步擴大商品和金融期貨市場雙向開放，豐富國際化品種供給，全面提升資本市場制度競爭力。加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，支持中國企業依法合規利用兩個市場、兩種資源更好發展。

將研究制定新一輪提高上市公司質量行動計劃

他又提到，證監會將研究制定新一輪提高上市公司質量行動計劃，進一步解決上市公司高質量發展面臨的內在障礙和外在制約，加快監管轉型，不斷增強監管的適應性、實效性、引領性和協同性，用制度的高質量、監管的高質量推動上市公司發展的高質量。

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