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【俄烏事件】歐盟國家已凍結超過 320億美元的俄羅斯資產

名人薈萃 14:30 2022/04/09

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自從歐盟通過對俄羅斯的首輪制裁以來，歐盟國家已累計凍結了與俄羅斯和白俄羅斯個人和實體相關的大約295億歐元（321億美元）資產。

歐盟新的「凍結和扣留」工作組表示，歐盟27個成員國中超過一半已告知歐盟，自上個月成立新團隊以協調工作以來，她們採取了類哪些措施來落實制裁。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

被凍結的資產包括船隻、直升機、房地產和藝術品，價值近67億歐元。此外，歐盟委員會周五（8日）表示，已經阻止了大約1,960億歐元的交易。

「讓我提醒你，通過制裁是不足夠。也要跟進進展，切實執行制裁政策。」歐盟司法專員Didier Reynders在聲明中表示。「我敦促所有成員國採取一切必要措施實施制裁，那些尚未採取行動的成員國應立即向委員會彙報。」

歐盟本周同意禁止從俄羅斯進口煤炭，這是針對俄羅斯至關重要的能源收入的第一步，此前有報道稱歐盟擴大第5輪制裁。歐盟的反壟斷事務負責人 Margrethe Vestager接受電視採訪時表示，為了持續向俄羅斯施壓，「一切都在討論之列」。

 

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編輯：袁曉萱

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