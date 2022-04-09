【烏克蘭戰爭】馮德萊恩到訪布查鎮 承諾加快入歐盟程序（第二版）

俄羅斯入侵烏克蘭不久後，烏克蘭正式申請加入歐盟。歐盟主席馮德萊恩到訪烏克蘭布查鎮，指布查事件反應俄軍的殘酷。馮德萊恩其後再到烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面，承諾將加快烏克蘭加入歐盟程序。

（第二版更新烏克蘭官員稱料6月獲候選國地位）

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馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周五（8日）到訪布查鎮（Buch）時，當地法醫等調查人員正挖掘屍體。馮德萊恩表示，當地發生了令人覺得不可思議的事情，見證了俄軍的殘酷。她在其後的新聞發布會上又提及，烏東克拉馬托爾斯克火車站（Kramatorsk）被俄軍導彈擊中，導致兒童在內數十名兒童被殺事件，形容行為憤世嫉俗（cynical）。

馮德萊恩其後再到基輔（Kyiv）和澤連斯基（Volodymyr Zelenski）會面，並將一份申請表交給他。馮德萊恩承諾，將加快處理烏克蘭的入歐申請，不會像以往一般需要數年時間，而是數周。澤連斯基回應表示，將會在一周之內回覆。

烏克蘭副總理Olha Stefanishyna表示，烏克蘭或能在今年6月時，獲得歐盟候選國地位。她指烏克蘭已做好準備，加快申請程序成為歐盟成員國。

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馮德萊恩同時承諾，歐盟會支持烏克蘭擺脫戰爭，成為一個民主國家。她指，俄羅斯將陷入經濟、金融及技術衰退，而烏克蘭未來將走向歐洲。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦表示，歐盟或會在數日內再增撥5億歐元（約42.6億港元），購買武器助烏。

澤連斯基則敦促歐盟採取更多措施制裁俄羅斯，包括禁止購買俄羅斯原油及天然氣。博雷利早前曾表示，部分人憂慮削減俄羅斯原油舉動將導致原油價格飆升，為歐洲經濟體帶來負擔，相關出口決定將在下周一（11日）討論。

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責任編輯：李俊儀