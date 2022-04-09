【內房危機】融創向廣州國企 轉讓住宅項目一半股權

內地工商資料顯示，正在停牌的內房股融創中國（01918）已將其持有的廣州創行房地產開發有限公司50％股權，轉讓給廣州本地國企廣電地產。據悉，目前廣州創行正開發新新公路西住宅小區項目，該項目所在地塊在2021年4月由融創以21.6億元人民幣投得。

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為籌集資金償還債務，融創今年以來已轉讓多個項目公司股權，分別位於武漢、昆明等，且接盤的公司均具有國企背景。

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融創日前也公布，連同聯屬公司在內，3月銷售金額約220.8億元（人民幣‧下同），合同銷售面積約153.5萬平方米，每平方米銷售均價約1.44萬元。集團表示，今年首3個月累計銷售金額約723.6億元，按年下跌37.7％，累計銷售面積約533.2萬平方米，每平方米銷售均價約1.36萬元。

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