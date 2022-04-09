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【美國加息】高盛妙論儲局加息難度　「某個東西」可能要到4%以上水平

股市 10:34 2022/04/09

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【美國加息】高盛妙論儲局加息難度　「某個東西」可能要到4%以上水平

高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示，聯邦儲備局可能需要大幅調高利率至超過現時預測的水平，才能為過熱的美國經濟降溫。他打趣說：「如果經濟沒有放緩，特別是如果沒有看到就業增長顯著放緩，那你會看到『某個東西』可能大幅上升，達到4%以上的範圍，」他接受彭博電視採訪時說。

他指出，這並非高盛的預期。他警告說，面對40年來最熱的通脹和1950年代以來最強的勞動力市場，聯儲會需要華麗舞步才能實現軟着陸。

「我們基本預測是到2023年中，利率將略高於3厘，但這預測顯然存在風險，」他指出，利率下行，即收水超過金融狀況所需；若利率上行，即經濟仍然強勁，或未能進一步收緊金融狀況。

他續指，聯儲局的目標，是逐步收緊金融環境，否則將無法實現目標————將經濟穩定在接近充分就業，但不過熱的狀態。

在理想世界之中，聯儲局減慢經濟到一個程度，令到企業推遲或擱置一些擴張計劃，以減低極端高的支出，而不會導至大量裁員。這就需要「華麗舞步」。

市場角度集中於加息，但他指，收緊可能來自其他情況，「不一定是股票下跌，但必然是以下的組合：股價疲弱、高利率、強美元，更闊的信用利差」。

港股 美股 經濟 美國聯儲局

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