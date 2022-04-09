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【消費劵2022】消費券派發首日港人盡情消費 AlipayHK綫上消費金額勁升逾85% 近2萬人即日已用盡5000元

理財智慧 00:19 2022/04/09

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市民期待以久的電子消費劵於周四（7日）派發第一期5000元金額，不少人於首天已盡情消費，支付工具AlipayHK表示，消費劵派發首天的線上消費金額較去年勁升逾85%。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重


AlipayHK指，新一輪消費券周四已自動派發至合資格AlipayHK賬戶，首日整體交易總金額較前一日急增250%，其中近2萬名用戶當日已全數用完5,000元消費券。

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【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅 3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元，詳見【下一頁


而首日線上交易筆數及金額較去年消費券派發首日（即2021年8月1日），分別升逾70%及85%，其中餐飲外賣是最受用戶歡迎的線上消費類別，顯示市民愈來愈習慣使用流動支付在線上購物、外賣速遞及自取等。


市民亦傾向在電子錢包領取或購買優惠券再消費，個別連鎖咖啡店首日經已售出近8,000張電子現金券，提前鎖定優惠，待疫情好轉再享受。

【定存優惠】工銀亞洲推全新資金定存及新客戶獎賞　人民幣定存利率高達2.45%　新客戶回贈高達2萬元，詳見【下一頁


AlipayHK亦提醒用戶當參與網上活動或購物時，請小心保管個人賬戶資料，切勿向可疑網站提供任何敏感的個人資料。AlipayHK有關的消費券資訊均以電子錢包內顯示為準，AlipayHK不會在社交平台要求用戶提供賬戶密碼等個人信息。如有任何疑問，可致電AlipayHK客戶服務熱線。

【2022消費劵】超市便利店齊推消費券優惠 惠康買1000元購物現金券多送50元 7-Eleven買300元現金套券送30元回贈，詳見【下一頁

 

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記者: 陳詠妍

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