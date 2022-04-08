▲ 【烏克蘭戰爭】俄鋁旗下澳州合營公司遭另一股東全面接管 俄鋁轟介入安排屬不必要、預計可恢復參與營運

澳洲政府大力制裁俄羅斯鋁業，然而俄鋁 （00486） 持有澳洲最大氧化鋁精煉廠之一QAL的20%股權，持有另外80%股份的全球第二大礦業巨企力拓（Rio Tinto，美：GIO）周五（8日）稱，由於QAL營運架構不符合澳洲政府的制裁命令，QAL管理層請求Rio Tinto介入，目前Rio Tinto已全面控制QAL。

俄鋁晚上發公告指，公司透過附屬公司Alumina & Bauxite Company Ltd（ABC）持有QAL股權，不同意ABC當前未遵守澳洲政府制裁的業務經營，亦不同意 QAL管理層所作決定，強調不同意有關決定已觸發合營企業條款項下之介入安排或條款屬必要。

俄鋁：三方討論仍在繼續 料可恢復參與QAL Gladstone冶煉廠營運

俄鋁稱，與QAL及Rio Tinto的討論仍在繼續，三方談及澳洲政府制裁及ABC持續參與QAL 擁有的Gladstone鋁冶煉廠營運的意圖。俄鋁強調，對Gladstone鋁冶煉廠的投資承諾仍然有效，完全支持QAL在解決澳洲政府制裁行動問題的同時維持Gladstone 鋁冶煉廠100%產能的目標。

俄鋁預測QAL與Rio Tinto討論通過決議案，ABC恢復參與Gladstone冶煉廠的營運。

俄鋁稱事件或影響氧化鋁及鋁土礦供應

俄鋁稱，上述資料並無對俄鋁公司業務造成重大影響， 然而由於上月底發佈的業績公告上披露，該等事件可能會影響氧化鋁及鋁土礦的供應或提高公司的採購價格，可能導致公司重建供應及銷售鏈，並可能導致額外物流成本。

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