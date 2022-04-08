【內房危機】當代置業4000萬人幣轉售兩幅住宅地　以減輕短期流動資金壓力　料虧損1900萬人幣

▲ 當代置業4000萬人幣轉售兩幅住宅地 料虧損1900萬人幣

當代置業 （01107） 以4000萬元人民幣兩幅共佔地逾9.5萬平方米的安徽肥東縣兩幅住宅地。當代置業宣布，出售綠恒摩碼51%權益及合肥綻藍100%權益，轉售予獨立第三方內地商人王斌為首的肥東斌鋒。當代置業預計，出售事售事項所得款項淨額會用於償還現有債務，但也會錄得會計虧損約1900萬人民幣。

綠恒摩碼由當代置業及肥東斌鋒分別持有51%及49%股權，旗下擁有肥東土地1開發項目，地盤面積約54,336平方米。合肥綻藍持有肥東土地2開發項目，地盤面積約41,227平方米。截至公告日期，兩個項目的建設已暫停。

當代置業指，由於內地宏觀經濟政策持續收緊及經濟下行，肥東兩幅住宅地的住宅銷售陷入停滯，售價亦大跌，兩個項目已暫停興建。同時，進一步繼續注資將為集團帶來財務負擔，亦會在樓價下跌之下，產生額外虧損。

緊隨去年11月監管機構要求為每個發展項目的聯名戶口實施閉環管理，加上寧夏鼎信向該集團及肥東斌鋒入稟追討欠負項目的本金及利息，集團考慮到本身的財務壓力下，通過簽訂和解協議，以解除結欠寧夏鼎信的擔保義務及對項目進一步注資的義務，減少項目竣 時將蒙受額外損失，而權益轉讓所得款項淨額將能減輕集團短期流動資金壓力。

完成交易後，兩間公司的財務業績將不再與集團的財務業績合併，並沒有相關項目的任何權益，將獲解除項目結欠寧夏鼎信的擔保義務。

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