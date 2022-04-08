▲ 【新股IPO】萬科王石夥亞投基金發起SPAC深石收購申上市 擬專注綠色技術及環保消費品

再有特殊目的收購公司（SPAC）向聯交所遞交上市申請，由萬科 （02202） 創始人王石及亞投基金發起的深石收購提交上市文件，獨家保薦人為摩根士丹利。

深石收購擬專注於兩條主線的投資，分別是1）綠色技術，其有助於向淨零碳經濟轉型，包括但不限於城市科技、智能城 市、房地產科技、電動汽車（EV）、清潔能源、物聯網（IoT）、自動化、智能 製造、智能建設及碳捕獲、應用與封存（CCUS）；及2）環保消費品與服務，其可適應與日俱增的可持續性消費意識並提升社會及個人福祉，包括但不限於數字服務、健身與娛樂、運動娛樂、服裝、食品 與飲品，以及家居產品。

深石收購業務策略：收購把握脫碳經濟目標

深石收購表示，其業務策略是物色並收購已準備好把握脫碳經濟增長趨勢的目標，在脫碳經濟中，以可持續發展導向的經濟政策、技術及消費文化會形成升級、變革或取代現有範式的創新型企業。深石收購提到，該等目標的總部可能位於亞太區或在亞太區有巨大增長潛力。

現時深石收購的65%股權由王石持有，另外35%由亞投資本持有。亞投資本是由深石收購首席執行官劉二飛在2016年成立的私營公司。劉二飛曾於2003年至2012年擔任美林證券高級管理層職位，同時曾擔任高盛中國區投資銀行主管。

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