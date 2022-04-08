【新股IPO】新能源電池生產商瑞浦能源傳最快今年來港上市 集資10億美元

消息指，全球最大鎳生產商青山控股為主要股東的電動汽車電池製造商瑞浦能源，有意來港上市，並最快今年內實現，集資10億美元或以上。另有指，瑞浦能源正尋求以近300億元人民幣估值進行新一輪融資，集資約30億元人民幣。

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瑞浦能源成立於2017年，為青山實業在新能源領域進行投資佈局的首家企業，主要從事動力及儲能鋰離子電池單體到系統應用的研發、生產、銷售，專注於為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供優質解決方案。

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記者：張以正