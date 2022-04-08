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【新股IPO】中國貨運初創G7傳最快今年來港上市 集資約5億美元

股樓投資 22:51 2022/04/08

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引述外電報道，騰訊（00700）支持的中國貨運初創公司G7預期最快年內來港上市，集資約5億美元。公司現正與中金、花旗及摩根士丹利就上市計劃洽談中，惟資資規模和時間表等細節仍有變數。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁】

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重



G7利用人工智能和物聯網技術管理公路貨運及物流服務，使用抗疲勞攝像頭識別不良駕駛行為。今年2月公司宣布已完成2億美元融資，由摯信資本、國投招商等機構領投，而原有股東亦有跟投。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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