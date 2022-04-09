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【阿里巴巴9988】中美審計問題緩解　阿里巴巴神秘大戶即搬710億元大貨來港

股市 10:00 2022/04/09

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【阿里巴巴9988】中美審計問題緩解　阿里巴巴神秘大戶即搬710億元大貨來港

阿里巴巴 （09988） 股價從3月中旬低位反彈逾四成後，有神秘大戶趁機再搬逾710億元大貨來港。

近期阿里巴巴受惠中美審計風險緩和上調回購股份計劃規模至250億美元，阿里股價由3月中旬的71.25元低位反彈至105元以上，然而中央結算系統（CCASS）顯示，再有神秘大戶在周一（4月4日）將2.95%或6.4億股阿里巴巴轉入其美股ADS託管行花旗，以當日收市價113.7元計，貨值近712.63億元。

值得留意是，上周六（4月2日）中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作，事隔兩日即有神秘大戶將大手阿里巴巴搬貨到香港，帶動花旗的阿里港股持倉由12.87%增至15.82%。

阿里神秘大戶去年起每隔三、四個月即搬貨到港

阿里巴巴2019年11月26日來港掛牌上市當日，曾有大手阿里轉入花旗持倉，而下一次倉位大幅變動就要數至2020年11月初，當時大戶將12億阿里持倉搬到香港。

不過阿里巴巴神秘大戶自2021年內地捲起中概股風暴後，幾乎每隔三至四個月就會大手搬貨到港，而每次大戶搬貨後，阿里股價往往也會受壓。連同今次行動，大戶累將57.7億或26.6%轉入花旗。

2021年至今阿里巴巴神秘大戶搬貨行動 

日期 轉入花旗的股份數目 股份佔比 當日阿里港股收市價
2022年4月4日 6.40億股 2.95% 113.7元
2021年12月28日 7.24億股 3.34% 113.5元
2021年9月17日 6.71億股 3.09% 154.0元
2021年6月7日 12.07億股 5.57% 212.0元
2021年6月1日 5.17億股 2.39% 218.2元
2021年3月22日 20.11億股 9.27% 231.2元

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