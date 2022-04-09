【阿里巴巴9988】中美審計問題緩解　阿里巴巴神秘大戶即搬710億元大貨來港

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【港股ADR+夜期】阿里美股再低見101港元關 夜期跌53點（不斷更新）
阿里巴巴 （09988） 股價從3月中旬低位反彈逾四成後，有神秘大戶趁機再搬逾710億元大貨來港。
近期阿里巴巴受惠中美審計風險緩和上調回購股份計劃規模至250億美元，阿里股價由3月中旬的71.25元低位反彈至105元以上，然而中央結算系統（CCASS）顯示，再有神秘大戶在周一（4月4日）將2.95%或6.4億股阿里巴巴轉入其美股ADS託管行花旗，以當日收市價113.7元計，貨值近712.63億元。
值得留意是，上周六（4月2日）中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作，事隔兩日即有神秘大戶將大手阿里巴巴搬貨到香港，帶動花旗的阿里港股持倉由12.87%增至15.82%。
阿里巴巴2019年11月26日來港掛牌上市當日，曾有大手阿里轉入花旗持倉，而下一次倉位大幅變動就要數至2020年11月初，當時大戶將12億阿里持倉搬到香港。
不過阿里巴巴神秘大戶自2021年內地捲起中概股風暴後，幾乎每隔三至四個月就會大手搬貨到港，而每次大戶搬貨後，阿里股價往往也會受壓。連同今次行動，大戶累將57.7億或26.6%轉入花旗。
|日期
|轉入花旗的股份數目
|股份佔比
|當日阿里港股收市價
|2022年4月4日
|6.40億股
|2.95%
|113.7元
|2021年12月28日
|7.24億股
|3.34%
|113.5元
|2021年9月17日
|6.71億股
|3.09%
|154.0元
|2021年6月7日
|12.07億股
|5.57%
|212.0元
|2021年6月1日
|5.17億股
|2.39%
|218.2元
|2021年3月22日
|20.11億股
|9.27%
|231.2元
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