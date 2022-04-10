【山地悠遊人生@iM網欄】厄瓜多爾燒豬店 南美華人血淚史

▲ 在厄瓜多爾，有很多華人後裔開燒豬店。

在歐洲常見中菜館叫做Wok 鑊。在南美洲中菜館叫做 Chifa ，話說早期移民的中國人在吃飯時間都會喊著「吃飯、吃飯」！所以「吃飯Chifa」慢慢演變為中國餐館的代名詞。整個南美佈滿不同規模的中國餐廳，密度很高，普及程度就像香港的茶餐廳。

▲ 南美人口味偏重，喜歡吃豉油，油炸。

Chifa賣的食物大同小異，通常是咕嚕肉、甜酸雞肉，炒飯炒麵，雲吞湯麵也有。南美人喜歡米飯，最受歡迎的是炒飯。很多中餐館都會在門口或外牆上打廣告，通常寫著本店有蝦仁 CHAULAFAN、雞肉CHAULAFAN、什錦CHAULAFAN，是炒冷飯的譯音。炒冷飯CHAULAFAN絕對是華工的生活寫照。

▲ 炸雲吞皮

南美中餐館的雲吞湯，就是一碗味精湯加一塊炸雲吞皮，沒有肉餡的，一塊軟淋淋的炸過的雲吞皮。

▲ 鳥糞是黃金

據記載，第一批中國移民早在1870年就到達厄瓜多爾。19世紀初，隨著人口增長，農業需求量大，土地耗竭成為農民的惡夢。如何維持土壤中的養分對農民來說是一場艱苦的鬥爭，印第安人就發現退化的土地可以用鳥糞還肥。後來這說法被西方科學證實了，鳥糞為植物的生長提供優質的養分，又是是天然肥料，使用鳥糞後使農作物產量翻倍。

▲ 礁石上白色的是鳥糞。

鳥糞在南美洲容易獲得又易儲藏，可以迅速而廉價地轉送到美國和歐洲，當時鳥糞成為受吹捧的國際貿易商品。 墨西哥、智利、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、海地等國家都開採鳥糞，但政府很快發現沒有人願意在無人島上收集鳥糞，這種工作除了環境惡劣，島上既沒有水，還有蝙蝠、蠍子、蜘蛛、蜱蟲和毒蚊為伴。

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商人為了獲得最大的利潤，通過代理人在福建一帶招人，欺騙中國工人，說是招募工人前往南美修築鐵路、去美國加州開採黃金等謊言！騙不識字的中國人在虛假的合同上簽字，承諾將通過工作來償還旅費，一般要工作八年。拒絕簽字的人會被綁架上船，被關進狹小陰暗、擁擠不堪的艙底，用籠子關起來，然後經澳門販賣到目的地。並在他們的耳朵後面烙上目的地的英文字母，這些工人被稱為「豬仔」。

船上瘧疾傳播，只有一半人能活著到達目的地。歷史學家估計，約25萬人在不知情或心甘情願的情況下抵達南美、加勒比海和美國。至少10萬中國人被送往秘魯當鳥糞奴或修建鐵路！

鳥糞奴在烈日下每天要工作20小時，每周七天。不能完成每日定額的人會被鞭打，犯小錯都會遭酷刑懲罰。從島上逃離是不可能的，受不了而自殺時常出現，死後被草草埋葬。

這批被賣「豬仔」的華人鳥糞工，雖飽受屈辱，但他們跟奴隸還是有區別的，因為他們有工資。雖然三分之二的薪水被扣作房租和伙食費。歷經八年活下來的華工，會用多年的積蓄開始做小生意，跟當地人結婚生子，慢慢地落地生根。

▲ 有很多華人後裔在賣燒豬。

▲ 有很多華人後裔在厄瓜多爾賣燒豬。

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作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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