【山地悠遊人生@iM網欄】厄瓜多爾燒豬店 南美華人血淚史

▲ 在厄瓜多爾,有很多華人後裔開燒豬店。

在歐洲常見中菜館叫做Wok 鑊。在南美洲中菜館叫做 Chifa ,話說早期移民的中國人在吃飯時間都會喊著「吃飯、吃飯」!所以「吃飯Chifa」慢慢演變為中國餐館的代名詞。整個南美佈滿不同規模的中國餐廳,密度很高,普及程度就像香港的茶餐廳。

▲ 南美人口味偏重,喜歡吃豉油,油炸。

Chifa賣的食物大同小異,通常是咕嚕肉、甜酸雞肉,炒飯炒麵,雲吞湯麵也有。南美人喜歡米飯,最受歡迎的是炒飯。很多中餐館都會在門口或外牆上打廣告,通常寫著本店有蝦仁 CHAULAFAN、雞肉CHAULAFAN、什錦CHAULAFAN,是炒冷飯的譯音。炒冷飯CHAULAFAN絕對是華工的生活寫照。

▲ 炸雲吞皮

南美中餐館的雲吞湯,就是一碗味精湯加一塊炸雲吞皮,沒有肉餡的,一塊軟淋淋的炸過的雲吞皮。

▲ 鳥糞是黃金

據記載,第一批中國移民早在1870年就到達厄瓜多爾。19世紀初,隨著人口增長,農業需求量大,土地耗竭成為農民的惡夢。如何維持土壤中的養分對農民來說是一場艱苦的鬥爭,印第安人就發現退化的土地可以用鳥糞還肥。後來這說法被西方科學證實了,鳥糞為植物的生長提供優質的養分,又是是天然肥料,使用鳥糞後使農作物產量翻倍。

▲ 礁石上白色的是鳥糞。

鳥糞在南美洲容易獲得又易儲藏,可以迅速而廉價地轉送到美國和歐洲,當時鳥糞成為受吹捧的國際貿易商品。 墨西哥、智利、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、海地等國家都開採鳥糞,但政府很快發現沒有人願意在無人島上收集鳥糞,這種工作除了環境惡劣,島上既沒有水,還有蝙蝠、蠍子、蜘蛛、蜱蟲和毒蚊為伴。

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

商人為了獲得最大的利潤,通過代理人在福建一帶招人,欺騙中國工人,說是招募工人前往南美修築鐵路、去美國加州開採黃金等謊言!騙不識字的中國人在虛假的合同上簽字,承諾將通過工作來償還旅費,一般要工作八年。拒絕簽字的人會被綁架上船,被關進狹小陰暗、擁擠不堪的艙底,用籠子關起來,然後經澳門販賣到目的地。並在他們的耳朵後面烙上目的地的英文字母,這些工人被稱為「豬仔」。

船上瘧疾傳播,只有一半人能活著到達目的地。歷史學家估計,約25萬人在不知情或心甘情願的情況下抵達南美、加勒比海和美國。至少10萬中國人被送往秘魯當鳥糞奴或修建鐵路!

鳥糞奴在烈日下每天要工作20小時,每周七天。不能完成每日定額的人會被鞭打,犯小錯都會遭酷刑懲罰。從島上逃離是不可能的,受不了而自殺時常出現,死後被草草埋葬。

這批被賣「豬仔」的華人鳥糞工,雖飽受屈辱,但他們跟奴隸還是有區別的,因為他們有工資。雖然三分之二的薪水被扣作房租和伙食費。歷經八年活下來的華工,會用多年的積蓄開始做小生意,跟當地人結婚生子,慢慢地落地生根。

▲ 有很多華人後裔在賣燒豬。

▲ 有很多華人後裔在厄瓜多爾賣燒豬。

同場加映:【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

更多山地悠遊人生 @ 山地姑娘(姚曉蘭)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!