▲ 【TSLA】馬斯克承諾將推充滿未來感「無人駕駛的士」 明年生產電動貨車Cybertruck、人形機器人Optimus

電動車巨企Tesla（美：TSLA）首席執行官馬斯克（Elon Musk）在德州工廠開幕典禮宣布，將推出一款「自動駕駛專用的士」，強調外貌造型將充滿未來感，但馬斯克沒有透露推出時間表。馬斯克稱：「大規模！完全自動駕駛！一輛專用機器的士 （robotaxi）！」

然而馬斯克已多次錯過完全自動駕駛目標。馬斯克曾在2019年表示，無人駕駛的士將於2020年在美國部分市場推出。今年1月馬斯克曾稱，如果Tesla今年沒有實現比人類更安全的全自動駕駛，他會感到「震驚」。

馬斯克表示，Tesla 今年將向所有北美全自動駕駛（FSD） 用戶發布其全自動駕駛測試版軟件。目前Tesla 以 12,000 美元的價格出售高級駕駛輔助系統，並承諾提供更多功能，但Tesla 表示該軟件不會讓車輛全自動駕駛，並且需要駕駛員監督。

馬斯克表示，Tesla 已經開始交付德州新工廠製造的 Model Y，Tesla 目標是在德洲工廠每年生產 50 萬輛電動車，將成為公司在美國最大的汽車工廠。馬斯克未有透露，該工廠會生產那一款Model Y，但外界料有可能是平價版本的Model Y。

馬斯克又表示，Tesla 將於明年開始生產電動貨車Cyber​​truck 以及人形機器人 Optimus。

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