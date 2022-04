【陽光旅途@iM網欄】陽江海陵沙灘多 卻愛隱世沙扒鎮

港珠澳大橋於2018年10月24日通車,拉近了香港與粵西地區的距離。筆者由於長期往來珠三角,於是亦申領了一個行駛兩地的中港牌。因此在大通車後就多了前往珠海一帶。記得有一次剛好有個湛江的朋友結婚,並邀請我一家人赴宴。由於我家有大小,所以決定由我充當司機,從香港開車前往。但路途遙遠,差不多有五百公里,而且只有我一個司機,所以我就決定在中途找個地方住上一晚,順道遊玩一下。在地圖及網上搜索一番,給我發現了在陽江市有個海陵島,是個著名的渡假區,水清沙幼、景色怡人。於是就決定在這裏作為中途休息站。

▲ 閘坡的中國十大最美海島巨石

▲ 沙扒鎮的原始海灘

▲ 海灘算是水清沙幼

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

從香港開車前往約四個小時左右,中午我們就到達了。海陵島是廣東第四大島,其實有很多海灘渡假區,其中我們選了最著名的閘坡。提前在網上已訂了一家在海邊附近的一間酒店。從高速下來,沿途見到很多海鮮餐廳,都叫「錢大媽」,不知道是否和菜市場的哪間是否同一集團。當時就隨便找到一家在路邊方便停車的「錢大媽」去醫肚。餐廳主打農家菜及海鮮,味道不錯!記得吃了個很美味的黃鱔焗飯。再點了些海鮮,價錢當然也是遊客價。出來遊玩就不要計較。餐後,在酒店放下行李,小朋友已經急不及待要去沙灘游泳玩耍。但我覺得浪比較大,就沒有讓他們下水。走到海灘,就看到一塊大石,上面刻了「中國十大最美海島」。長長的海岸線,而且真的是水清沙幼,有點兒以為自己身在布吉或沙巴的海灘。可能不是假期的原因,人亦不算太多。在沙灘臨海有條步行街,都是些小餐廳和賣些泳具的小商店。在與步行街平行的後面,是城市的主幹道,亦有不少餐廳和商店,晚上亦可在這裡逛街購物和吃宵夜。整體全個閘坡都非常休閒,充滿渡假的感覺。

▲ 沙扒的海鮮價錢合理

▲ 特色泥焗雞

在閘坡停留到第二天的下午,才驅車前往湛江赴宴。席上和一些朋友聊天時說起在閘坡過了一晚,他們就建議應該去沙扒鎮,更有特色。於是在回程時,就到了沙扒鎮作為中途站。沙扒比閘坡規模細很多,但感覺上好像更熱鬧,可能由於比較集中的原因。在沙扒沒有像閘坡的五星級臨海大酒店,但有很多小旅館。而且感覺是未完全開發,很多餐廳都像大排檔一樣。如果喜歡設備齊全的客人,可能會較喜愛閘坡。但我卻特別喜歡沙扒這樣的原始小鎮。在海邊的大排檔點了些海鮮,價錢很平宜。不過好像比較細小,店主說都是附近漁民打的。雖然不知道真假。吃罷在市區走走,有個小型的遊樂場。我們就坐了一次摩天輪,感覺好簡陋但又相當舒適。之後在海灘見到一群小朋友在玩燈棒,加上天上一輪明月,構成一張美麗的風景畫。第二天中午,我發現了一家叫「洪七公泥焗雞」的店舖,只有兩張摺檯摺櫈在門外,而店內就有一個焗爐和柴支。我好奇地就看看有什麼可吃,卻原來只有泥焗雞。老闆帶我們到店後,原來是個小型農場,自己養雞,再用泥焗。雞肉鮮嫩,到現在還是回味無窮呢!

▲ 沙扒的摩天輪在晚上亮了燈

▲ 沙扒的風景畫

如果開關後,又擔心國外感染人數眾多,不敢外遊的話,可能陽江亦足一個非常不錯的選擇!

同場加映:【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者 _Sunny 左文偉簡介:

資深旅遊人,現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊,已走遍七大洲,更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途 @Sunny 左文偉的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!