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【陽光旅途@iM網欄】陽江海陵沙灘多 卻愛隱世沙扒鎮

名人薈萃 08:32 2022/04/10

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港珠澳大橋於2018年10月24日通車，拉近了香港與粵西地區的距離。筆者由於長期往來珠三角，於是亦申領了一個行駛兩地的中港牌。因此在大通車後就多了前往珠海一帶。記得有一次剛好有個湛江的朋友結婚，並邀請我一家人赴宴。由於我家有大小，所以決定由我充當司機，從香港開車前往。但路途遙遠，差不多有五百公里，而且只有我一個司機，所以我就決定在中途找個地方住上一晚，順道遊玩一下。在地圖及網上搜索一番，給我發現了在陽江市有個海陵島，是個著名的渡假區，水清沙幼、景色怡人。於是就決定在這裏作為中途休息站。

閘坡的中國十大最美海島巨石

沙扒鎮的原始海灘

海灘算是水清沙幼

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

從香港開車前往約四個小時左右，中午我們就到達了。海陵島是廣東第四大島，其實有很多海灘渡假區，其中我們選了最著名的閘坡。提前在網上已訂了一家在海邊附近的一間酒店。從高速下來，沿途見到很多海鮮餐廳，都叫「錢大媽」，不知道是否和菜市場的哪間是否同一集團。當時就隨便找到一家在路邊方便停車的「錢大媽」去醫肚。餐廳主打農家菜及海鮮，味道不錯！記得吃了個很美味的黃鱔焗飯。再點了些海鮮，價錢當然也是遊客價。出來遊玩就不要計較。餐後，在酒店放下行李，小朋友已經急不及待要去沙灘游泳玩耍。但我覺得浪比較大，就沒有讓他們下水。走到海灘，就看到一塊大石，上面刻了「中國十大最美海島」。長長的海岸線，而且真的是水清沙幼，有點兒以為自己身在布吉或沙巴的海灘。可能不是假期的原因，人亦不算太多。在沙灘臨海有條步行街，都是些小餐廳和賣些泳具的小商店。在與步行街平行的後面，是城市的主幹道，亦有不少餐廳和商店，晚上亦可在這裡逛街購物和吃宵夜。整體全個閘坡都非常休閒，充滿渡假的感覺。

沙扒的海鮮價錢合理

特色泥焗雞

在閘坡停留到第二天的下午，才驅車前往湛江赴宴。席上和一些朋友聊天時說起在閘坡過了一晚，他們就建議應該去沙扒鎮，更有特色。於是在回程時，就到了沙扒鎮作為中途站。沙扒比閘坡規模細很多，但感覺上好像更熱鬧，可能由於比較集中的原因。在沙扒沒有像閘坡的五星級臨海大酒店，但有很多小旅館。而且感覺是未完全開發，很多餐廳都像大排檔一樣。如果喜歡設備齊全的客人，可能會較喜愛閘坡。但我卻特別喜歡沙扒這樣的原始小鎮。在海邊的大排檔點了些海鮮，價錢很平宜。不過好像比較細小，店主說都是附近漁民打的。雖然不知道真假。吃罷在市區走走，有個小型的遊樂場。我們就坐了一次摩天輪，感覺好簡陋但又相當舒適。之後在海灘見到一群小朋友在玩燈棒，加上天上一輪明月，構成一張美麗的風景畫。第二天中午，我發現了一家叫「洪七公泥焗雞」的店舖，只有兩張摺檯摺櫈在門外，而店內就有一個焗爐和柴支。我好奇地就看看有什麼可吃，卻原來只有泥焗雞。老闆帶我們到店後，原來是個小型農場，自己養雞，再用泥焗。雞肉鮮嫩，到現在還是回味無窮呢！

沙扒的摩天輪在晚上亮了燈

沙扒的風景畫

如果開關後，又擔心國外感染人數眾多，不敢外遊的話，可能陽江亦足一個非常不錯的選擇！

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者_Sunny左文偉簡介：
資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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