【玄人‧峰語@iM網欄】錢財自己游進褲袋？行運也要講層次

上期拋磚引玉，提出行運不是無敵的論點，有些朋友看罷後隨即問道，他們真的見過為些人行運時如有神助——有的工作不廢勞力可以連升三級；有的錢財自己游進褲袋……情況跟無敵是沒有分別的。

行運其實可以分很多層次，如朋友們上述說的情況，我們就要分析究竟那命主所行的運是什麼的結構了。之前已講過，行運的好壞程度，主要是看大運跟命主原局所產生的化學作用，而這個化學作用是有不同層次的。首先，以行好運為例，我們會分行「用神」與「藥神」，前者是對我們本身最有利的五行，後者是用來尅制「忌神」的五行。看似兩者都是對我們都是好的，但實際運作是有明顯的差別。行「用神」的，好比做回自己強項，得心應手，但也要看本身命主的用神是什麼。如果命主本身是天生勞碌得財命，他行用神運也是勞碌地得財，只不過他付出的勞力和收獲會成正比，但面對的問題仍然會存在的。

反之，如果是行「藥神」用意在尅制「忌神」，即是將命局中的障礙掃除，原局忌神愈強，一旦行藥神之運，命主由衰轉好的落差會更大，所以這也解釋了為何有些人一行十年大好運，彷如脫胎換骨，主要是行藥神運所致，而這也解釋了為何我們命書有一句「有病方為貴，無傷不是奇，格中如去病，財祿兩相隨」。句中的病，就是忌神，去病者，即以藥去忌。因此，這也引伸了另一論點，就是做人究竟「命不好運好」好一些?還是「命好運不好」高一籌?其實如果以以上的立論及我以多年相命的經驗，命不好運好會好很多，而且行藥神運比行用神時，命主更能感應到自己在行運。

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對於一些命清的人，即命局中少有忌神，甚至乎沒有忌神的，他們通常都是一生衣食無憂，但大部份此類命格的人，通常是身在福中不知福，時常覺得自己無運行的，無病呻吟是其特性，究其原因，就是他們一生都沒有感受過以藥去病的情況。為何水清則無魚? 原因是水太清沒有水中的微生物，食物鍊就不能生成，魚何來有食物去生存? 萬物皆隨自然法度運行，人也不例外，所以太清命的人也不是好事，正因為一生太順，成為習慣，少少瑕疵反而不能接受，通常行了運自己也懵然不知。

當然，有些情況更加極端是，不論用神或藥神入命局後，將原有的忌神完全轉變 (主要是透過六合、三合、三會)的情況去產生，如果是這樣子，這些人會暴發最暴升，那就如朋友們所言達到如有神助的級別了，但這情情況是萬中只得一二。

姑勿論行什麼運都好，很多時候都是一種人生感召，它在你的人中出現一定是有其原因，目的是要幫你調節下一步如何去走，我們只有順勢而行，自然就有出路。

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作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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