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【劉‧住保鮮期@iM網欄】優雅抗疫生活點滴 由M+瑜伽到電影Cafe

名人薈萃 09:01 2022/04/09

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我覺得抗疫要正能量更需要取平衡，既然疫情高峰已過，確診數字又逐漸回落。所以，決定相約閨蜜外出享受春日陽光和香港優質的戶外設施，齊齊做運動唞唞氣，再優雅地吃一個色香味俱全的午餐，讓彼此在疫境下叉叉電。以往這些看似理所當然的活動，在今時今日的情況下進行，特別令人覺得身心舒暢！

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

選了一個閒日天朗氣清的上午，來到M+博物館前的公園中央草地，面對着維多利亞港和對岸一級商業大廈的靚景，悠閒地鋪上瑜伽蓆，手機連線上博物館的免費Wi-Fi，再跟着瑜伽老師的直播做運動，與平日在瑜伽中心內練習，感受大不同，心情也無比舒暢。閨蜜是加拿大回流港人， 過往常到溫哥華著名的Stanley Park，睡草地看書看天空，消閑自在慢活人生。此刻和我來到M+公園這篇草地做瑜伽，直言看着眼前這個維港世一靚景，聽着海港的風聲鳥鳴，背倚國際頂級博物館的藝術氛圍，皮膚感受着微溫的春日晨光，再坐在草地上練習瑜伽伸展筋骨，她直言這個自家製五星級的港式休閒活動與昔日在Stanley Park的體驗相比，毫不遜色。香港更勝一籌的是交通方便，無需像在外國時，動輒到一個目的地，都需要自駕數小時。

    點擊圖片放大

做完運動keep fit，要適當地補充體力，善待自己不能馬虎了事，但也不可以大吃大喝以至前功盡廢。結果挑選了令女士們難以抗拒的珠寶品牌Tiffany & Co. 在尖沙咀開設的咖啡茶座，食好西之餘順道朝聖打卡。全店以品牌獨有的Tiffany blue為主調，配以藍色深淺有致的玻璃締造層次感，充分突顯The Tiffany Blue Box Cafe的風格。看得出餐廳在外觀、室內裝修、擺設和餐具都花盡心思。

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為了感受一下經典電影《珠光寶氣》中的「早餐」，那麼必然點選了名為Breakfast at Tiffany‘s 的紐約早餐，Smoked Salmon Eggs Benedict with Caviar 煙三文魚班尼迪配魚子醬，比利時熱朱古力、即磨咖啡和首飾盒蛋糕。Cafe出品色香味俱全，全部都Instagramable，而且很貼心地提供Beyond sausage 代替早餐中的豬肉腸，適合喜素的我。

    點擊圖片放大
    +2

可惜服務水準很一般，人客稀少日子，還要俗語說「踢一踢郁一郁」，與餐廳高尚的風格、時尚的品味和高檔的收費，大相逕庭。幸好，這美中不足之處對我的心情沒有太大影響，皆因當日好友相聚，一起以優質時光優雅生活品味，平衡了社交距離措施和宅在家為彼此帶來的疏離感。

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者劉泳錡_簡介：
曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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