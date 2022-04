【劉‧住保鮮期@iM網欄】優雅抗疫生活點滴 由M+瑜伽到電影Cafe

我覺得抗疫要正能量更需要取平衡,既然疫情高峰已過,確診數字又逐漸回落。所以,決定相約閨蜜外出享受春日陽光和香港優質的戶外設施,齊齊做運動唞唞氣,再優雅地吃一個色香味俱全的午餐,讓彼此在疫境下叉叉電。以往這些看似理所當然的活動,在今時今日的情況下進行,特別令人覺得身心舒暢!

選了一個閒日天朗氣清的上午,來到M+博物館前的公園中央草地,面對着維多利亞港和對岸一級商業大廈的靚景,悠閒地鋪上瑜伽蓆,手機連線上博物館的免費Wi-Fi,再跟着瑜伽老師的直播做運動,與平日在瑜伽中心內練習,感受大不同,心情也無比舒暢。閨蜜是加拿大回流港人, 過往常到溫哥華著名的Stanley Park,睡草地看書看天空,消閑自在慢活人生。此刻和我來到M+公園這篇草地做瑜伽,直言看着眼前這個維港世一靚景,聽着海港的風聲鳥鳴,背倚國際頂級博物館的藝術氛圍,皮膚感受着微溫的春日晨光,再坐在草地上練習瑜伽伸展筋骨,她直言這個自家製五星級的港式休閒活動與昔日在Stanley Park的體驗相比,毫不遜色。香港更勝一籌的是交通方便,無需像在外國時,動輒到一個目的地,都需要自駕數小時。

做完運動keep fit,要適當地補充體力,善待自己不能馬虎了事,但也不可以大吃大喝以至前功盡廢。結果挑選了令女士們難以抗拒的珠寶品牌Tiffany & Co. 在尖沙咀開設的咖啡茶座,食好西之餘順道朝聖打卡。全店以品牌獨有的Tiffany blue為主調,配以藍色深淺有致的玻璃締造層次感,充分突顯The Tiffany Blue Box Cafe的風格。看得出餐廳在外觀、室內裝修、擺設和餐具都花盡心思。

為了感受一下經典電影《珠光寶氣》中的「早餐」,那麼必然點選了名為Breakfast at Tiffany‘s 的紐約早餐,Smoked Salmon Eggs Benedict with Caviar 煙三文魚班尼迪配魚子醬,比利時熱朱古力、即磨咖啡和首飾盒蛋糕。Cafe出品色香味俱全,全部都Instagramable,而且很貼心地提供Beyond sausage 代替早餐中的豬肉腸,適合喜素的我。

可惜服務水準很一般,人客稀少日子,還要俗語說「踢一踢郁一郁」,與餐廳高尚的風格、時尚的品味和高檔的收費,大相逕庭。幸好,這美中不足之處對我的心情沒有太大影響,皆因當日好友相聚,一起以優質時光優雅生活品味,平衡了社交距離措施和宅在家為彼此帶來的疏離感。

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

