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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】與馬賽克的緣份 愛的分享

名人薈萃 08:32 2022/04/09

分享：

上回分析了馬賽克的藝術治療力量，這次分享一些真實經歷。在馬賽克的群組裏，愛好者們互相傾訴和馬賽克的緣份。
祖安數月前由鬼門關逃脫過來，她脾臟破裂，三日內做了兩次手術，現在雖然幸活，骨髓卻遭到損傷，只能休養在家。砌馬賽克給她一個一日復一日向前的理由，帶來樂趣與紓緩。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

凱利要在家照顧八十五歲的媽媽，她每天砌馬賽克，媽媽是她最忠實的粉絲，馬賽克成為兩母女忘記痛楚與憂慮的靈丹妙藥。媽媽早前剛去世了，在創作新作品時，再也看不見媽媽的美麗笑臉。在過去那段與媽媽在一起砌好馬賽克作品，見證了她們有多愛對方。

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

 

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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