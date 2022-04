【Mosaic慢慢砌@iM網欄】與馬賽克的緣份 愛的分享

上回分析了馬賽克的藝術治療力量,這次分享一些真實經歷。在馬賽克的群組裏,愛好者們互相傾訴和馬賽克的緣份。

祖安數月前由鬼門關逃脫過來,她脾臟破裂,三日內做了兩次手術,現在雖然幸活,骨髓卻遭到損傷,只能休養在家。砌馬賽克給她一個一日復一日向前的理由,帶來樂趣與紓緩。

凱利要在家照顧八十五歲的媽媽,她每天砌馬賽克,媽媽是她最忠實的粉絲,馬賽克成為兩母女忘記痛楚與憂慮的靈丹妙藥。媽媽早前剛去世了,在創作新作品時,再也看不見媽媽的美麗笑臉。在過去那段與媽媽在一起砌好馬賽克作品,見證了她們有多愛對方。

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

