【消費券2022】NexstMall推消費券雙重享 部分AVITA及VAIO電腦 低至4折起發售

新一輪電子消費券已經到手，電腦品牌 AVITA及VAIO由即日起至4月27日，將一連3星期，每星期於網店 NexstMall 以狂賞熱賣價，令市民能以低至4折價錢，購買精選型號AVITA及VAIO筆記型電腦，每星期精選優惠均有不同。

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除此之外，NexstMall同時追加推薦好友購物回贈優惠。 市民只需於NexstMall線上商店成功購買AVITA或VAIO產品滿4,000元或以上，便會被獲發一個「專屬優惠碼」，而透過其「專屬優惠碼」推薦給朋友並於NexstMall成功購物滿4,000元或以上，朋友全單即減200元，而客人更會獲贈200元超市現金劵，成功推薦越多，獎得越多。

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責任編輯：羅浩濂