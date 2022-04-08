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【加密貨幣】PayPal聯合創辦人批 巴菲特是比特幣「頭號敵人」

環球政經 20:39 2022/04/08

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在美國邁阿密舉行的比特幣2022年度會議上，PayPal（美：PYPL）、Palantir（美：PLTR）聯合創始人Peter Thiel表示，批評「股神」巴菲特是比特幣「頭號敵人」，斥他與一眾著名投次者正試圖阻止加密貨幣發展。

Peter Thiel在會上表示，巴菲特是阻礙加密貨幣發展的「頭號敵人」，指他是「來自奧馬哈的反社會爺爺」。他同時點名摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink），形容三人都是金融界老人政治（gerontocracy）。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

上述三位金融巨頭的都曾對比特幣發表悲觀評論。巴菲特曾形容比特幣為老鼠藥，並發表過「我不擁有比特幣，亦永遠不會擁有」的言論。

Peter Thiel抨擊阻礙比特幣發展的人，稱「這就是我們必須爭取的，讓比特幣從現在開始增長10倍或100倍。」

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

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同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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