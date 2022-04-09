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【WFH】有返工冇收工？　微軟CEO籲管理者關心員工心靈健康

科技 09:00 2022/04/09

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隨著疫情影響，各行各業都紛紛數碼轉型，遙距工作或混合工作模式已成不可逆的新趨勢。有不少打工仔發現當工作與日常生活界線逐漸變得模糊時，反而會出現「有返工無收工」的情況。微軟行政總裁Satya Nadella表示，不斷延長員工的工作時間有損員工身心健康，並呼籲各管理者不要強迫員工在周末回覆電郵。

【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元

一份針對微軟員工的研究報告顯示，約30%員工在晚上10點會達到生產力「第三次高峰」。而自疫情開始，微軟員工平均每日的工作時間增加13%，即約46分鐘。下班後，花在工作上的時間增長得更多，高達28%。

Nadella指，相比以往通常會在午餐前後達到生產力高峰，第三個高峰的出現，說明了遙距工作打破人們工作和家庭生活之間的界線。

幸福感也重要　避免給予員工過大壓力

不過，Nadella也提到：

我們通過協作和產量來判定生產力的高低，但幸福感也是生產力中最重要的部分之一。

他以自己為例，員工可以在深夜或周末收到其電郵，但並不代表員工必須在非辦公時間回覆。

他呼籲管理者需要為員工制定明確的規範，以及向員工表達自己的期望，避免給予員工過大的壓力。當被問及是否會避免在周末向員工發電郵時，他並沒有正面回應，只稱：

我每天都在學習。

【Google程式】Google Play商店「大掃除」　大量過時Apps將被下架

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責任編輯：殷凱怡

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