▲ Starbucks再邀前行政總裁Howard Schultz暫時重掌行政總裁之位，處理疫後復甦及安排交接。（法新社圖片）

連鎖咖啡店Starbucks因行政總裁 Kevin Johnson退休，決定再邀前行政總裁Howard Schultz暫時重掌行政總裁之位。Howard憑其眼光改變了Starbucks的發展方向，成為跨國巨企，亦曾助公司走出金融海嘯後的低潮。今次第三度回朝，令外界關注他能否帶領咖啡王國在疫後復甦及順利交接。

Starbucks傳奇CEO回朝 Howard Schultz敢於後退再邁步

Howard Schultz早於1982年加入Starbucks成為營銷主管，當時他已發現手調咖啡的市場潛力，並發現不少首次光顧的客人對咖啡認識不多而感到困擾。他訓練員工使用更友善的銷售技巧及改革產品小冊紙，取得相當成效。到1983年被派往意大利出差時，Schultz留意到當地的咖啡廳文化興盛而受啟發，慾把Starbucks轉型為全國連鎖店。

可惜當時兩位主要創辦人Jerry Baldwin及Gordon Bowker不感興趣，仍希望維持現狀。Howard Schultz遂於1985年自立門戶「 Il Giornale」，盡管初期甚為艱辛，曾向242名投資人洽談集資但被217人拒絕，幸好有家人支持繼續追夢，品牌得以迅速成長，1987年更收購當時創辦人欲脫手的Starbucks並統整業務，沿用其商標營運至今。

金融海嘯後重掌改革

Howard Schultz以CEO身份掌舵至2000年改任公司主席，期間Starbucks引入食品等增值服務。但2008年金融海嘯爆發後銷售大受影響，Schultz臨危授命復出，當時向員工公開表示，認為擴張後過度商業化，失去品牌價值原有的體驗感。於是進行更大刀闊斧改革，包括關閉900間分店、重新訓練員工沖泡技術、引進新增長業務如收購麵包連鎖店、咖啡沖泡系統製造商，以及推出即溶咖啡品牌等，又持續監督改良門店餐單，令該企於2012年業績逐步回升。

Schultz於2017年再退任交棒予Kevin Johnson， 2018年6月完全退出董事會，僅擔任名譽主席。他認為企業要邁步向前，有時要有足夠勇氣後退一步審視自身不足。

Howard Schultz出身藍領家庭，甚為關注基層員工，形容員工為「合作夥伴」，改善員工薪酬待遇如資助員工進修大學課程、提供完善醫療保障及其他在職福利等。不過，疫情大流行亦衝擊這位「咖啡巨人」，去年全美各地分店更激起工會運動。Howard Schultz對工會化表示抗拒，認為員工是公司夥伴，（有良好溝通下）不需要尋求集體代表爭取所需，對此感到難過及關注。有分析指該企再邀Schultz「出山」，是希望疫後重振及化解工會潮。

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責任編輯：王浩賢