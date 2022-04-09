【疫下營銷】Starbucks疫情下積極數碼轉型　推動環保電動車測試

▲ Starbucks近年數碼轉型，將加入NFT領域及協助電動車測試。（法新社圖片）

Starbucks行政總裁Kevin Johnson退休，前行政總裁Howard Schultz三度回歸，引起市場注意。但作為消費者，最關心的未必是誰當行政總裁，購買體驗更重要。

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Starbucks近年在Kevin Johnson領軍下，順利擴展全球業務，在疫下亦進行大規模數碼轉型，包括更新其會員計劃、增加不同顧客接觸點等。該企在2019年已經與微軟合作，應用區塊鏈追蹤技術，讓消費者更易了解杯中咖啡來源，實現高透明度公平貿易。又與數位資產及加密幣交易平台Bakkt合作，可用加密幣進行帳戶充值等。在NFT(非同質化代幣)熱潮下，Howard Schultz也確認Starbucks會在2022年底加入NFT業務。他相信沒有其他個人、企業品牌的收藏品以至公司文化資產，能像Starbucks般豐裕殷實。

另外，該企推進環保近年推崇客人自備咖啡杯，將進一步在美國及加拿大兩地增強，擴充至手機下單及駕車消費（ drive-thru）方式。已計劃在2030年在直接運作中削減一半廢物及碳排放量，2025年讓所有顧客更易取得可重用咖啡杯。另有跟車廠Volvo合作測試電動車充電計劃，在美國15個地區店舖加裝快速充電樁，分析電動車續航情況。

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責任編輯：王浩賢