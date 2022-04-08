【社交平台】Tesla大股東批Elon Musk 入股Twitter「毫無意義」

電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）近日入股社交平台Twitter（美：TWTR），帶動後者股價一度升近 27%。Tesla的大股東、Baron Capital行政總裁Ron Baron表示，Elon Musk的舉動「毫無意義」。

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Elon Musk在持有9.2%的Twitte股份，並擁有董事會席位。Ron Baron在接受外媒訪問時稱，「我認為這毫無意義。」自2014年以來一直是Tesla投資者的他表示，對於一個身價3,000億美元的人來說，30億美元一筆微不足道的投資。他又稱Elon Musk擁有價值1萬億美元的Tesla，該公司更在邁進3萬億或4萬億美元市值。

Ron Baron表示，當發現Elon Musk入股Twitte並加入董事會後，他的公司決定不投資Twitter。

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責任編輯：黃苑筠