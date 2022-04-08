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紅磡新盤曼翹首錄撻訂　186呎開放式單位遭撻大訂　料買家遭沒收逾48萬

股樓投資 19:36 2022/04/08

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由桂洪集團發展的紅磡新盤曼翹於去年9月推出，最近錄得首宗撻訂個案，買家料遭殺訂逾48萬元。據成交紀錄冊顯示，曼翹23樓D室，於去年9月18日以481.2萬元售出，買家採用建築期付款計劃，並於9月27日簽署買賣合約。惟單位最新顯示於今年4月8日已終止買賣合約，意味着買家「撻大訂」離場，遭及展商沒收樓價10%、即48.12萬元訂金。

據樓書顯示，曼翹23樓D室，實用面積186平方呎，屬開放式間隔，以沽出金額481.2萬元計，實用呎價約為25,871元。

資料顯示，曼翹位於紅磡馬頭圍道68號，項目為單幢盤，提供130個單位，包括63伙開放式及62伙一房單位，另設5個連平台或天台特色單位，實用面積由約186至334平方呎不等。曼翹屬重建項目，預計關鍵日期為今年6月30日。

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撰文 : 謝昕蕎

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