  • 23°C
香港時間 : 2022408日 (五) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融業工資】金管局員工整體固定薪酬調高2.2%　另有獎勵或浮動薪酬

Hot Talk 19:33 2022/04/08

分享：

金管局公布薪酬檢討結果，整體固定薪酬調高2.2%，另有獎勵或浮動薪酬。

金管局公布2022年度薪酬檢討結果。財政司司長批准金管局員工的整體固定薪酬調高2.2%，另撥出相當於固定薪酬的1.35%，以獎勵表現出色的員工。

此外，員工將會獲發總額相當於薪酬總額20.28%的浮動薪酬，而分配予個別員工的實際數額，會按其2021年度工作表現釐定。浮動薪酬是發給工作表現達到或超越指定水平的員工的一次過款項。

金管局指，薪酬檢討由外滙基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司司長透過外滙基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議。

金管局又表示，財政司司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了外滙基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【金融人才荒】香港金融業現人才荒　留下來的人據報加薪幅度達3成

【全民檢測禁足】政府強調全民強檢定必兼顧金融業　傳港府初步擬3.26至4.03實施全民檢測、首4日禁足

【營商環境】調查：未來3年中港營商環境更具挑戰　「清零」政策為金融業帶來不確定性

開啟hket App，閱讀全文
人力資源 金融 香港金融管理局

上一篇文章

【港股北水+夜期】北水各4億淨吸中移動、中海油　夜期跌32點（不斷更新）

下一篇文章

【耀才業績】耀才證券料上財年稅後純利5.59億元　按年少賺兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升120點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升120點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？
剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【港股北水+夜期】北水各4億淨吸中移動、中海油　夜期跌32點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水各4億淨吸中移動、中海油　夜期跌32點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款