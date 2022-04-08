【金融業工資】金管局員工整體固定薪酬調高2.2%　另有獎勵或浮動薪酬

▲ 金管局公布薪酬檢討結果，整體固定薪酬調高2.2%，另有獎勵或浮動薪酬。

金管局公布2022年度薪酬檢討結果。財政司司長批准金管局員工的整體固定薪酬調高2.2%，另撥出相當於固定薪酬的1.35%，以獎勵表現出色的員工。

此外，員工將會獲發總額相當於薪酬總額20.28%的浮動薪酬，而分配予個別員工的實際數額，會按其2021年度工作表現釐定。浮動薪酬是發給工作表現達到或超越指定水平的員工的一次過款項。

金管局指，薪酬檢討由外滙基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司司長透過外滙基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議。

金管局又表示，財政司司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了外滙基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。

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