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【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行突減息300點子至17厘　暗示或進一步下調基準利率

股市 19:26 2022/04/08

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【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行突減息300點子至17厘　暗示或進一步下調基準利率

俄羅斯央行周五將基準利率大幅下調300個點子至 17厘，並表示未來可能再降息，俄羅斯央行稱，緊急措施可遏制影響金融穩定的風險，帶動資金流入銀行存款，有助限制通脹威脅。

俄羅斯央行2月28日曾大規模緊急加息將關鍵利率由9.5厘抽升至20厘，3月宣布維持關鍵利率20厘，並表示將開始購買俄羅斯聯邦政府債券（OFZ），當時警告通脹即將飆升和經濟收縮迫在眉睫。然而周五俄羅斯央行搶先在4月29日舉行例會之前，出人意料地將關鍵利率下調 300 個基點。

俄羅斯央行減息 採取資本管制措施 資金穩定流入定期存款

俄羅斯央行稱，此舉有助平衡消費者價格加速增長、經濟活動下降的風險變化，並遏制影響金融穩定的風險。俄羅斯央強調，金融穩定風險仍然存在，但暫時停止惡化，因該行採取資本管制措施，目前資金穩定流入定期存款。

截至 4 月 1 日，俄羅斯的年度通脹率加速至16.70%，為 2015 年 3 月以來的最高水平，高於一周前的 15.66%，原因是在西方史無前例的制裁導致俄羅斯脫離全球金融市場並限制其貿易的情況下，盧布波動導致物價飆升。

俄羅斯央行料基數效應影響通脹繼續上升

俄羅斯央行表示，俄羅斯經濟的外部條件仍然充滿挑戰，「極大地限制了經濟活動」，但補充稱，「對在即將舉行的會議上進一步降息的前景持開放態度」。

央行補充稱，由於基數效應，通脹將繼續上升，但最新的每周數據顯示物價增速放緩，原因是得益於盧布回升。

分析：俄羅斯4月或將利率再下調100至200個點子

俄羅斯券商Locko-Invest 投資主管 Dmitry Polevoy 表示，俄羅斯央行4月或將利率再下調 100至200個點子，但前提是此舉可對通脹和通脹預期產生更多積極影響。

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