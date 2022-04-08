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【電子消費券】太古城中心「勁賞買」 消費券加碼回贈

商業 19:16 2022/04/08

分享：

太古城中心加推「勁賞・買！」推廣，會員以合資格電子貨幣消費後，可獲額外最多200元無消費條件現金券。（資料圖片）

消費券已推出，太古城中心加推「勁賞・買！」推廣，會員以合資格電子貨幣消費後，可獲最多200元無消費條件現金券，涵蓋商場內餐飲、時裝、美妝、童裝以及各家電品牌。

【麥當勞優惠】將軍漢堡4月11日起再次登場　配全新日式咖哩味Shake Shake薯條粉

2022年4月14日至5月29日期間，顧客只要成功登記成為LIVE+會員，再以電子貨幣單次消費滿800元，即能換取不同類別的100元無消費條件商戶現金券，包括50元無消費條件太古城中心時裝現金禮券、50元無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券。

以單次八達通消費滿800元，送共150元現金券 ，包括100元無消費條件太古城中心商場現金禮券、50元無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券。

以單次渣打國泰Mastercard卡消費滿800元，送共高達200元現金券 ，包括：50元無消費條件太古城中心時裝現金禮券、50元無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券、額外獎賞：100元無消費條件太古城中心商場現金禮券。每日限量為300份。

【太古城中心「勁賞・買！」詳情】
換領日期：2022年4月14日至5月29日
換領時間：上午11時正至晚上8時正
換領地點：太古城中心二樓LIVE+會員服務處
活動網站：http:/www.cityplaza.com

【Dyson消費券】Dyson推消費券優惠　網店購物可享高達78折

責任編輯：王浩賢

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