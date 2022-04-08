【新股IPO】知乎通過上市聆訊　雙重上市傳集資1.5億至2億美元

▲ 知乎已通過上市聆訊，傳雙重上市擬集資1.5億至2億美元。

知乎（美：ZH）已通過上市聆訊，據港交所網站，在美上市的中文問答社區知乎計劃來港雙重上市。外電早前報道，知乎已獲港交所同意，採用雙重主要上市模式，在港美兩地上市，瑞信、摩根大通、中金以及招銀國際為聯席保薦人。知乎據報擬集資1.5億至2億美元（折合約11.7億至15.6億港元）。

知乎去年3月份登陸美股，招股價為9.5美元，合共集資5.23億美元。上市至今一年，股價累計大挫七成，本周四收報2.63美元。

據初步招股文件，知乎2021年收入29.59億元（人民幣，下同），按年增長119%，經營虧損增至13.9億元，經調整虧損7.5億元。知乎收入主要來自廣告，佔39.2%，內容商業化解決方案佔32.9%，付費會藉佔22.6%。內容商業化解決方案即營銷解決方案，商戶及品牌將付費更多，以建立品牌的累計內容庫，提高商業效果與用戶聯繫。

用戶方面，2021年第四季度，知乎平均移動月活躍用戶9960萬人，按年增38.1%，活躍用戶平均每日開啟知乎應用移序6次，平均每月有3.9億次。

或明年有退市威脅

另外，招股書亦指出，倘公眾公司會計監督委員會無法對位於中國的審計師進行審查或全面審查，則美國存託股將於2024年根據HFCAA被禁止在美國交易，或倘頒佈擬修訂的法律，則於2023年被禁止在美國交易。美國存託股退市或其面臨退市威脅均可能造成重大不利影響。

於2021年6月22日，美國參議院通過一項法案，該法案會將觸發HFCAA下禁令所需的連續不審查年數由3年減至兩年。於2022年2月4日，美國眾議院通過一項法案，載有（其中包括）相同條文。倘該條文獲頒佈成為法律，而觸發HFCAA項下禁令所需的連續不審查年數由3年減至兩年，則美國存託股可能於2023年被禁止在美國交易。

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