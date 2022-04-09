特朗普拒交文件被控藐視法庭 每日或罰7.8萬

美國前總統特朗普因旗下公司的商業交易問題，被紐約州檢察部門要求配合調查。紐約州檢察長詹樂霞周四（7日）指控特朗普無視傳票，未有在限期前提交特朗普集團交易文件，要求州內一間法院，起訴特朗普藐視法庭，並每日罰款1萬美元。特朗普發表聲明，批評詹樂霞是政治逼害。

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詹樂霞（Letitia James）周四入稟曼哈頓最高法院，指特朗普（Donald Trump）於2月被勒令遵守傳票，要求在3月31日前提交特朗普集團交易文件、或提出新反對理據。但特朗普未有理會傳票，並拒絕提交相關交件，詹樂霞要求法院起訴特朗普民事藐視法庭，以及每日罰款1萬美元（7.8萬港元），直至交出文件為止。

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特朗普代表律師哈巴（Alina Habba）反對總檢察長辦公室提出的動議，認為是輕率及毫無根據，強調特朗普多年來一直遵守司法部請求。

特朗普亦發表個人聲明，批評詹樂霞是政治逼害，並指責她是為民主黨作政治起訴的特工。

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責任編輯：郭麗明