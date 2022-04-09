【英國王室】涉英女王保密電郵外洩 威爾士政府展開調查

英女王已經年屆95歲，今年夏天即將迎來其登基75周年紀念日。英國傳媒早年曾報道，英國政府早已制定英女王死亡後的安排流程，更有媒體披露當中細節內容，惟其後威爾士地方政府去年再有相關電郵外洩。威爾士政府就英女王葬禮安排電郵外洩事件正式展開調查，指正研究是否存在潛在安全漏洞。

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去年9月時，一名英國政府高級公務員致函同事，指對一間新聞網站發布有關處理英女王離世的新內容細節感到擔憂。該名公務員表示，新聞內容是引述政府內部文件，當局並不打算公開相關內容。另一高級公務員則回應表示，將要求英國政府制定內部和共享信息安全方面的指導方針。

英媒報導倫敦橋行動細節

▲ 英國媒體會被首先通知，英國所有電視台會即時轉播BBC第一台相關快訊

▲ 據報包括美媒《紐約時報》等早已準備好相關報導，英媒天空星聞網亦已作多次排練

▲ 白金漢宮將會在門旁貼上黑色告示，女王遺體在離世後第4日亦會在此供公眾瞻仰4日

▲ 英國國會將會在數小時內召回所有議員，若可行將會在數小時內召開會議

▲ 英國首相屆時將會在下議院發表講話

▲ 英國王位繼承人會立即登基

▲ 鑄幣廠會立即開始生產新君主頭像貨幣

▲ 國葬會在西敏寺大教堂舉行

雖然電郵被標記為官方敏感資料（official sensitive），但威爾士政府官員在發送電郵時出現錯誤，英國天空新聞網（Sky News）報道指，電郵同時發送至一名前僱員。

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威爾士政府已就事件正式展開調查，當局發表聲表示，電郵內容不包含任何細節，但依然屬官方敏感信息，不應被公開。威爾士政府非常重視信息及數據安全，正調查是否存在潛在安全漏洞，當局現時無法進一步置評。

早在2017年時，英國《衛報》就已報道英女王離世數日後，官方制定的倫敦橋行動秘密計畫內容，美國政治新聞網站Politico去年亦曾報道相關行動細節。

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責任編輯：李俊儀