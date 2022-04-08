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【麥當勞優惠】將軍漢堡4月11日起再次登場　配全新日式咖哩味Shake Shake薯條粉

商業 18:56 2022/04/08

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由4月11日起，麥當勞將會推出一系列新產品。（麥當勞提供圖片）

麥當勞「將軍漢堡」事隔兩年，終於在下周一（4月11日）回歸，麥當勞更同步推出全新的Shake Shake薯條日式咖哩味調味粉。

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麥當勞的將軍漢堡一直亦有不少擁躉，由4月11日起，麥當勞將會再次供應將軍漢堡、玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡。為配搭日式風味的「將軍漢堡」系列，更會有Shake Shake薯條日式咖哩味調味粉登場。

「將軍漢堡」系列將於4月11日起供應。（麥當勞提供圖片）

同日起，麥當勞會推出「久別重逢二人前」，套餐包括玉子將軍漢堡及將軍漢堡（可加$3轉配玉子將軍漢堡或加$9轉配玉子雙層將軍漢堡）、中薯條（2包）及中汽水（2杯）。

兩款全新甜品

同時，麥當勞亦加推兩款全新消暑甜品。Double Oreo麥旋風以順滑新地混合雙倍Oreo脆脆，再配上原塊Mini Oreo餅乾，令層次加倍豐富；另有充滿抹茶醬和豆乳的抹茶豆乳批。

抹茶豆乳批

Double Oreo 麥旋風

麥當勞App亦會同步推出將軍漢堡優惠，4月11日起，將會有「將軍漢堡超值套餐減$3或玉子雙層將軍漢堡超值套餐減$3」優惠券。另亦有「$45將軍旋風一人套餐」、「$9抹茶豆乳批」和「$15 Double Oreo 麥旋風」等優惠券。

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責任編輯：葉泳珊

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