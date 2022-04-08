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【債息倒掛】景順：美債倒掛只是出現經濟困境的警告信號　可能仍能實現軟著陸

股市 18:55 2022/04/08

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景順：倒掛只是出現經濟困境的警告信號　料亞洲股市有望跑贏大市

美國兩年期和十年期國債收益率一度出現倒掛，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，當前的倒掛只是未來可能出現經濟困境的一個警告信號，隨後的潛在衰退並非不可避免，發達國家央行，尤其是聯儲局，可能仍然能夠實現軟著陸。

趙耀庭認為，美國國債收益率曲線反映了兩件事：第一，在強勁的消費需求和供給側短缺的推動下，美國經濟相對活躍，第二，高通脹或可能將在今年下半年某個時候觸及頂峰。

儲局5月或加息50點子

他續指，儲局五月會議可能會加息50個基點。由於地緣政治的不確定性，儲局在三月份只上調了25個基點而不是50個基點，此後，很明顯儲局的優先事項已經轉向解決通脹問題，並且似乎專注於確保長期通脹預期的穩定。然而，由於今年聯邦支出大幅減少以及M2貨幣供應量減少，及美國核心通脹可能很快見頂，儲局仍有可能不必採取激進的措施。

今年餘下時間亞股有望跑贏大市

趙耀庭又指，亞太地區投資者應該較少關心倒掛，儲局已經很好傳達了政策正常化的軌跡，亞太區的經濟體能夠更好地抵禦外部壓力。亞洲也相對不受地緣政治風險的影響，並享有較低的消費價格通脹，使大多數亞洲央行能夠部署相對寬鬆的貨幣政策，以支援經濟增長和企業盈利。從估值和宏觀角度來看，他認為，亞洲股市似乎相當有吸引力，並有機會在今年餘下時間裡跑贏大市。

相關文章：【中美金融戰】中證監放寬跨境審計監管合作　景順：中概股退市可能性降低　或觸ADR股價短期反彈

【債息倒掛】摩根資管：美步入衰退可能性低、料十年期債息年底見3厘　續看好環球股市前景

美國聯儲局 債息倒掛 貨幣政策 地緣政治 經濟 加息 通脹

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