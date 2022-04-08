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第二季新盤頭炮　會地啟德MONACO MARINE樓書曝光　最細一房單位326呎起

股樓投資 19:05 2022/04/08

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疫情回落趨勢，發展商也重新展開推盤腳步，原先預計於第一季推出的新盤更趁勢極速推出。由會德豐地產發展的MONACO MARINE，最新上載項目樓書，會德豐地產常務董事黃光耀表示，預計於月內推出項目價單準備進行銷售，料項目會成為第五波疫情後首個推出的大型一手項目。

據MONACO MARINE樓書顯示，項目由4幢低座及1幢高座大廈組成，合共提供559伙，間隔由一房至四房不等，實用面積則由最細324平方呎，至最大1,708平方呎。項目最細單位見於低座B座各樓層C室單位，面積324平方呎，屬一房套房間隔，客飯廳以長方形開則，浴室則位於睡房內。

MONACO MARINE樓書

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黃光耀指，MONACO MARINE早前開放網上預約參觀示範單位，已錄逾5,000人登記參觀，計劃最快於復活節期間開放，並預計會率先推出高座單位，有機會於下星期公布首張價單，貼市價發售。

資料顯示，MONACO MARINE為會地旗下MONACO ONE系列第二期，位於啟德沐泰街10號，主打兩至三房戶型，預計關鍵日期為2023年3月15日。

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撰文 : 謝昕蕎

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