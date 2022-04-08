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【俄烏局勢】俄羅斯擬接受中國能源買家 以人民幣支付

環球政經 19:31 2022/04/08

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據俄媒報道，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄羅斯政府正在考慮以人民幣交易向中國出口能源的可能性。諾瓦克表示，俄羅斯央行和財政部正努力推進此事，一些交易已經用人民幣結算。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

諾瓦克又稱，由於保險和船運安排的問題，俄羅斯4月石油產量或較上月減少4%至5%。俄羅斯石油產量持續下滑，在4月初已經下降約4%。

據《彭博社》報道，中國諮詢公司汾渭能源訊息服務稱，幾間中國公司在3月用人民幣購買了俄羅斯煤炭，首批將於本月到達。報道引述貿易商表示，是次交易將是美歐制裁俄羅斯以來，首批支付貨幣為人民幣的大宗商品出口。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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俄羅斯 中國 人民幣 制裁 石油 商品

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