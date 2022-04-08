【港元滙價】在岸人民幣成交量逾兩年新低　華僑銀行料港滙將有較長時間維持7.85弱方兌換保證水平

人民幣兌美元在岸價今收報6.3637，微跌3點子，創逾一周新低，全日成交量跌至不足150億美元，創逾兩年新低。路透引述交易員稱，受美國聯儲局鷹派官員言論及西方國家對俄羅斯新制裁影響，美元指數維持強勢，短期料試100關口，惟人民幣仍保持穩健走勢，料續維持區間波動。

華僑銀行經濟師謝棟銘指，聯儲局本周繼續向鷹派轉向，尤其是鴿派官員轉鷹放大了金融市場的波動率，從而支持美元進一步走強。對美聯儲加息和縮表的預期已使得美國10年期國債收益率大升，中美10年期息差收窄至10個基點以內，但並沒有影響人民幣對美元的穩定，相信短期內人民幣將續在區間內波動。他又認為，美債收益率的上升通道尚未結束，這也意味著美元將繼續獲得美債收益率的支持。

華僑銀行：港股下挫或進一步增添美元兌港元上升壓力

港元方面，謝棟銘表示，美元指數節節高升，美元兌港元在本周曾升至7.8394的高位，其後大致在7.836至7.839的區間橫行，預料隨着美國加息和縮表的周期開始，貨幣對在未來一段時間有望進一步靠近7.85的弱方兌換保證水平，促使金管局進行聯滙基制的操作，沽出美元買入港元，並像上一個加息周期一樣，較長時間維持在7.85水平。

他亦提到，近期香港資產市場的表現值得關注，相信將影響資金流向以及港滙走勢，港股的下挫或進一步增添美元兌港元的上升壓力。

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