【定存優惠】工銀亞洲推全新資金定存及新客戶獎賞　人民幣定存利率高達2.45%　新客戶回贈高達2萬元

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工銀亞洲推出最新存款及全新客戶優惠，包括全新資金定期存款及新客戶回贈。定期存款方面，人民幣5萬元或以上的98天及 188天定存利率，分別高達2.4%及2.45%；美元1.5萬元或以上的98天、188天及388天定存利率，分別高達1.00%、1.20%及1.50%；港幣方面，港幣80萬元或以上的98天、188天及388天定存利率，分別高達1.00% 、1.20% 及1.50% 。
此外，全新客戶更可兼享「基本獎賞」及「額外獎賞」現金回贈高達港幣2萬元；如透過個人手機銀行開立綜合戶口、證券帳戶/綜合投資帳戶，並成功登入「工銀智投資」APP，更可多享港幣100元現金回贈。
一、全新資金定期存款：
即日至2022年4月29日推廣期內，全新客戶開立持有綜合帳戶理財e時代理財金帳戶及持有工銀亞洲的借記卡，並以全新資金開立 98/188/388天定期存款，可享以下年利率優惠，適用於港幣、人民幣及美元定期存款。
|客戶類別
|存款金額
|98天
|188天
|388天
|理財金帳戶
|港幣800,000元或以上
|1%
|1.2%
|1.5%
|理財金帳戶/理財e時代/綜合帳戶
|港幣100,000元或以上
|0.95%
|1.15%
|1.4%
|美元15,000元或以上
|1%
|1.2%
|1.5%
|人民幣50,000或以上
|2.4%
|2.45%
|/
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二、全新客戶回贈：
全新工銀亞洲客戶開立綜合帳戶理財ｅ時代 理財金帳戶後 6 個月內，提升至「理財金帳戶」 並同時開立借記卡及申請 ICBC 「理財金帳戶」萬事達卡及維持指定每日平均理財總值港幣800萬或以上，可享「基本獎賞」港幣1.5萬元現金回贈及「額外獎賞」 港幣5,000元現金回贈，總開戶賞高達港幣2萬元 。
優惠詳情如下：
|每日平均理財總值
|基本獎賞
|
+
|額外獎賞
|
=
|現金回贈
|HK$8,000,000或以上
|HK$15,000
|
HK$5,000
|
HK$20,000
|HK$5,000,000-HK$8,000,000以下
|HK$12,000
|
HK$3,000
|
HK$15,000
|HK$3,000,000-HK$5,000,000以下
|HK$6,000
|
HK$2,000
|
HK$8,000
|HK$1,500,000-HK$3,000,000以下
|HK$3,000
|HK$1,000
|
HK$4,000
|HK$800,000-HK$1,500,000以下
|HK$1,000
|HK$300
|
HK$1,300
|「基本獎賞」要求：
|「額外獎賞」要求：
|
指定帳戶：
綜合帳戶/理財ｅ時代/「理財金帳戶」
|
指定帳戶：
「理財金帳戶」
(符合「基本獎賞」要求的新綜合帳戶/理財ｅ時代客戶需於開戶後6個月內晉升至「理財金帳戶」及滿足以下要求方可獲得「額外獎賞」)
|
|
三、手機銀行「e銀行」優惠
工銀亞洲全新客戶即日至2022年6月30日的推廣期內，透過個人手機銀行開立綜合戶口、證券帳戶綜合投資帳戶，並成功登入「工銀智投資」APP，可享100元現金回贈。
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撰文 : 陳楚琨