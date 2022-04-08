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【定存優惠】工銀亞洲推全新資金定存及新客戶獎賞　人民幣定存利率高達2.45%　新客戶回贈高達2萬元

理財智慧 18:52 2022/04/08

分享：

工銀亞洲推出最新存款及全新客戶優惠，包括全新資金定期存款及新客戶回贈。定期存款方面，人民幣5萬元或以上的98天及 188天定存利率，分別高達2.4%及2.45%；美元1.5萬元或以上的98天、188天及388天定存利率，分別高達1.00%、1.20%及1.50%；港幣方面，港幣80萬元或以上的98天、188天及388天定存利率，分別高達1.00% 、1.20% 及1.50% 。

此外，全新客戶更可兼享「基本獎賞」及「額外獎賞」現金回贈高達港幣2萬元；如透過個人手機銀行開立綜合戶口、證券帳戶/綜合投資帳戶，並成功登入「工銀智投資」APP，更可多享港幣100元現金回贈。

一、全新資金定期存款：

即日至2022年4月29日推廣期內，全新客戶開立持有綜合帳戶理財e時代理財金帳戶及持有工銀亞洲的借記卡，並以全新資金開立 98/188/388天定期存款，可享以下年利率優惠，適用於港幣、人民幣及美元定期存款。

客戶類別 存款金額 98天 188天 388天
理財金帳戶 港幣800,000元或以上 1% 1.2% 1.5%
理財金帳戶/理財e時代/綜合帳戶 港幣100,000元或以上 0.95% 1.15% 1.4%
美元15,000元或以上 1% 1.2% 1.5%
人民幣50,000或以上 2.4% 2.45% /

【延伸閱讀】【MPF】駿隆: 強積金今年首季見紅  3月人均蝕逾3,200元 年初至今強積金市場總虧損逾740億元【見下頁

    點擊圖片放大
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二、全新客戶回贈：

全新工銀亞洲客戶開立綜合帳戶理財ｅ時代 理財金帳戶後 6 個月內，提升至「理財金帳戶」 並同時開立借記卡及申請 ICBC 「理財金帳戶」萬事達卡及維持指定每日平均理財總值港幣800萬或以上，可享「基本獎賞」港幣1.5萬元現金回贈及「額外獎賞」 港幣5,000元現金回贈，總開戶賞高達港幣2萬元 。

優惠詳情如下：

每日平均理財總值 基本獎賞

 

 

 

 

 

+

 額外獎賞

 

 

 

 

 

=

 現金回贈
HK$8,000,000或以上 HK$15,000

HK$5,000

 

HK$20,000

 
HK$5,000,000-HK$8,000,000以下 HK$12,000

HK$3,000

 

HK$15,000

 
HK$3,000,000-HK$5,000,000以下 HK$6,000

HK$2,000

 

HK$8,000

 
HK$1,500,000-HK$3,000,000以下 HK$3,000 HK$1,000

HK$4,000

 
HK$800,000-HK$1,500,000以下 HK$1,000 HK$300

HK$1,300

 

 

「基本獎賞」要求： 「額外獎賞」要求：

指定帳戶：

綜合帳戶/理財ｅ時代/「理財金帳戶」

指定帳戶：

「理財金帳戶」

(符合「基本獎賞」要求的新綜合帳戶/理財ｅ時代客戶需於開戶後6個月內晉升至「理財金帳戶」及滿足以下要求方可獲得「額外獎賞」)
  • 開戶後首3個月內維持指定每日平均理財總值
  • 開立綜合投資帳戶／證券帳戶
  • 符合「基本獎賞」要求
  • 開戶後第4-6個月內維持指定每日平均理財總值
  • 開立借記卡
  • 成功申請ICBC「理財金帳戶」萬事達卡

三、手機銀行「e銀行」優惠

工銀亞洲全新客戶即日至2022年6月30日的推廣期內，透過個人手機銀行開立綜合戶口、證券帳戶綜合投資帳戶，並成功登入「工銀智投資」APP，可享100元現金回贈。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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撰文 : 陳楚琨

財務自由 現金回贈 經濟 定期存款 工銀亞洲 港元 香港 人民幣 銀行 美元

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