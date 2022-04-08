【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 股市 19:15 2022/04/08 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：廣汽（02238） 按此→ 梁耀康：新奧能源（02688） 按此→ 孫運喜：中國食品（00506） 按此→ 梁耀康：比亞迪（01211） 皇牌節目足本版↓ *美國加息或提速 應否趁低息轉按？經絡曹德明分析樓市最新形勢 即睇《ET財智Talk》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 2022/03/31 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 2022/03/30 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 2022/03/29 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 2022/03/28 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2022/03/25 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 18:30 2022/03/31 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 18:40 2022/03/30 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 19:13 2022/03/29 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：廣汽（02238） 今日 【潛力股精選】梁耀康：廣汽（02238） 【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688） 2022/04/07 【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688） 【潛力股精選】孫運喜：中國食品（00506） 2022/04/06 【潛力股精選】孫運喜：中國食品（00506） 【潛力股精選】梁耀康：比亞迪（01211） 2022/04/04 【潛力股精選】梁耀康：比亞迪（01211） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/04/01 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 糧油食品股 電動車 燃氣股 汽車股 比亞迪股份（01211） 中國食品（00506） 新奧能源（02688） 廣汽集團（02238） 轉按 加息