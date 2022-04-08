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沃爾瑪銀彈攻勢搶貨車司機 首年薪金最多86萬

環球社會熱點 18:15 2022/04/08

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面對貨車司機勞動力短缺問題，美國不少企業不惜出動高薪請人，避免運輪物流受阻。美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）周四（7日）宣布，提高1.2萬名長途貨車司機首年薪金，起薪點由8.8萬美元年薪增加到9.5萬美元至11萬美元。

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沃爾瑪是少數擁有自家的貨運車隊的零售連鎖企業，擁有約1.2萬名貨車司機。沃爾瑪周四宣布，提高長途貨車司機首年薪金，年薪由8.8萬美元（69萬港元）年薪提高到9.5萬美元（76萬港元）至11萬美元（86萬港元），希望繼續招聘更多司機，滿足顧客持續增長的需求。

沃爾瑪於去年已招聘4,500名貨車司機，並在招聘廣告表明，長途司機平均年薪約為5.6萬美元（44萬港元），集團的起薪點幾乎高一倍，務求以銀彈攻勢擴展自家運輸團隊。

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此外，沃爾瑪亦計劃從內部招聘新司機，在為期3個月的發展計劃，協助德州及特拉華州供應鏈工人，取得商業駕駛執照並成為集團貨車司機。

沃爾瑪加薪行動，促使另一食品供應分銷商Sysco加入搶人行列，宣傳只要成為集團貨車司機，收入高達11萬美元（86萬港元）。

美國貨車運輸協會去年10月份表示，當地有8萬名貨車司機空缺，促使企業加薪吸引司機，司機每周收入歷史性平均以5倍速度增加，自2019年初以來，貨車司機收入增加25%以上。

美國勞工部周四（7日）公布，首次申領失業救濟人數降至16.6萬人，按周大幅下跌5,000人，創自54年以來最低水平。

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責任編輯：郭麗明

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