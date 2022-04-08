【消費券2022】Style Theory夥KKday推「Dresscation 」優惠 訂購酒店享免費租借服飾

時裝租借平台Style Theory自2020年進軍香港，去年底更推出服飾租賃服務。因應政府派發新一輪消費券，Style Theory與KKday合作，推出KKday x Style Theory「Dresscation時尚之旅」消費券三重賞（按此連結）。

Style Theory 夥拍 KKday推出「Dresscation 」優惠，在網上預訂平台可以低至28折購買Staycation套票，成功訂購9間精選五星級酒店，更可尊享Style Theory時尚服飾租借體驗一個月，滿足喜愛旅遊打卡的朋友。使用八達通、AlipayHK 及Tap & Go以電子消費券付款，更可獲額外折扣。

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由4月7日至5月13日， 訂購9間精選五星級酒店包括香港文華東方酒店、香港君悅酒店、香港四季酒店、九龍香格里拉大酒店、港島香格里拉大酒店、奕居、港島海逸君綽酒店、香港港麗酒店及海景嘉福洲際酒店，可尊享由Style Theory送出的時尚服飾租借體驗一個月（價值599元），名額共1,000個。

訂購酒店後，可在Style Theory平台上免費挑選兩盒服飾，每盒可選3件，加入訂單後，即可安排上門送貨，Style Theory擁有過百個設計師品牌，包括VictoriaBeckham、AlexanderMcQueen、KENZO、JWANDERSON等國際知名品牌，為顧客提供超過4,000款時尚服飾選擇，體驗結束後亦會安排上門回收服飾。

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責任編輯：龍紀瑩