  • 23°C
香港時間 : 2022408日 (五) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2022】Style Theory夥KKday推「Dresscation 」優惠 訂購酒店享免費租借服飾

理財智慧 16:37 2022/04/08

分享：

時裝租借平台Style Theory自2020年進軍香港，去年底更推出服飾租賃服務。因應政府派發新一輪消費券，Style Theory與KKday合作，推出KKday x Style Theory「Dresscation時尚之旅」消費券三重賞（按此連結）。

Style Theory 夥拍 KKday推出「Dresscation 」優惠，在網上預訂平台可以低至28折購買Staycation套票，成功訂購9間精選五星級酒店，更可尊享Style Theory時尚服飾租借體驗一個月，滿足喜愛旅遊打卡的朋友。使用八達通、AlipayHK 及Tap & Go以電子消費券付款，更可獲額外折扣。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

由4月7日至5月13日， 訂購9間精選五星級酒店包括香港文華東方酒店、香港君悅酒店、香港四季酒店、九龍香格里拉大酒店、港島香格里拉大酒店、奕居、港島海逸君綽酒店、香港港麗酒店及海景嘉福洲際酒店，可尊享由Style Theory送出的時尚服飾租借體驗一個月（價值599元），名額共1,000個。

訂購酒店後，可在Style Theory平台上免費挑選兩盒服飾，每盒可選3件，加入訂單後，即可安排上門送貨，Style Theory擁有過百個設計師品牌，包括VictoriaBeckham、AlexanderMcQueen、KENZO、JWANDERSON等國際知名品牌，為顧客提供超過4,000款時尚服飾選擇，體驗結束後亦會安排上門回收服飾。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
設計 酒店 Staycation 電子消費券 時尚 時裝服飾 經濟

上一篇文章

年輕「90後」無睇樓照入市　花1100萬購日出康城四房

下一篇文章

【俄烏衝突】美國制裁俄國全球最大的鑽石生產商 佔全球鑽石開採量的28%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2022】首次經八達通App領取消費券　首50萬名用戶可獲10元獎賞
【消費券2022】首次經八達通App領取消費券　首50萬名用戶可獲10元獎賞
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款