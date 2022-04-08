【國美系】掌舵人黃光裕業績翌日即狠沽2億元國美　出獄14個月三度減持

▲ 【國美系】掌舵人黃光裕業績翌日即狠沽2億元國美 出獄逾一年三度減持

曾陷囹圄的國美系掌舵人黃光裕再度減持旗艦國美零售 （00493） ，是過去4個月以來第三度沽出國美零售。

國美上周四（3月31日）公布業績，聯交所披露，黃光裕隨即在上周五（4月1日）場外以每股平均價0.55元減持4億股國美零售，套現2.2億元，持股量由59.87%降至58.68%。

中國前首富黃光裕在2008年因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪等被判入獄，去年2月中旬假釋期滿出獄。回歸後的黃光裕同年4月曾公開露面，提到國美要押注家居市場，目標3年實現5000億元人民幣市場規模，18個月恢復市場地位，其後鮮有公開露面。

黃光裕去年12月22日以每股平均價0.67元沽出1000萬股國美零售，套現670萬；今年1月24日以每股平均價0.66元沽出3000萬股國美零售，套現198萬元，連同今次套現2.2億，不足4個月間，黃光裕減持4.4億股，套現2.465億元。

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