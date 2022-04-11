【零售股】包浩斯Bauhaus逆市彈一成　發盈喜料去年純利最多升五成、上季同店銷售按年跌29%（第二版）

▲ 【零售股】包浩斯Bauhaus發盈喜料去年純利最多升五成 上季同店銷售按年跌29%（第二版）

包浩斯國際Bauhaus （00483） 發盈喜，預期截至3月底止年度，純利介乎1.1億至1.5億元，按年增長9.7%至50%，主要由於年度出售物業錄得1.529億元收益，以及出售一家附屬公司錄得2060萬元。

不過，包浩斯指，第五波疫情重挫本港經濟活動，特別是2至3月期間，集團於3月中旬曾暫停若干業務營運，故此期內線下零售銷售按年下跌約62%，預期有關銷售下跌對經營盈利造成不利影響。

股價方面，包浩斯現逆市彈10.9%，報0.61元，至10點30分成交額僅錄得2.3萬元。

包浩斯上季香港同店銷售跌26%

截至3月底止季度，包浩斯同店銷售按年跌29%，香港地區跌26%，澳門地區跌37%。全年度計，集團同店銷售按年跌16%，香港地區跌13%，澳門地區跌26%。

截至今年3月底止，包浩斯國際的經營店舖數目為43間，較去年同期減少6間，主要是來自香港的經營店舖數目減少，現有33間，澳門地區則維持10間。

（第二版加入去年業績預測）

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