【蘋果爭議】蘋果為證明非壟斷市場　寧願自爆自家App不受歡迎？

蘋果（Apple）作為流動裝置產業的巨頭，不但研發及出賣硬件配套，更開發了不少應用程式供用戶選擇。為展示第三應用程式（App）在App Store的發展潛力，以及蘋果自家App並無壟斷市場，蘋果在其官網發布一份調查報告，自爆其自家App的使用量較第三方App低。

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蘋果是次邀請調查機構Analysis Group協助進行調查，報告指，儘管蘋果提供數十個不同類型的自家App，但仍有很多範疇未被包攬其中，如：社交媒體、交友、旅遊等，而第三方App仍是用戶在選用相關應用程式時的唯一選擇。

報告又提到，不少用戶在下載同一類別的App時，並不會只單一使用一個App，而是同時下載多個相關App，再按其實際情況及需要而切換，當中以導航或地圖工具、新聞閱讀軟件、影片平台、社交媒體最為常見。

不同國家用戶 有其流行組合

加上調查發現，來自不同國家的用戶，有其流行的Apps組合，當中不乏由其相屬國家所研發的App，如在韓國較流行Melon和Genie等音樂串流App；美國則流行Sportify和Pandora。這表示面對Google、Amazon、騰訊等國際科技公司，第三方App開發團隊仍有著很大的發展空間和機會。

另外，蘋果強調，App Store中約有200萬個應用程式，來自蘋果研發團隊的只有60個，第三方應用程式佔整個App Store市場超過99.99%。由此可見，蘋果並無壟斷市場之餘，更可說是完全被第三方應用程式比下去。

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責任編輯：殷凱怡

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