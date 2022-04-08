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【烏克蘭戰爭】芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論

環球社會熱點 19:01 2022/04/08

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俄羅斯入侵烏克蘭後，引起俄羅斯鄰國憂慮，擔心成為下一個目標，對加入北約意願上升。芬蘭有調查發現，國內民眾加入北約支持率創新高。芬蘭前政府官員認為，原因是芬蘭民眾開始感到恐懼，並指芬蘭政府最快或在5月提出加入北約申請，即本月就會展開討論。

美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油 【下一頁】

芬蘭上月的調查發現，6成民眾支持加入北約，較去年秋天時增加34個百分點，亦創1998年舉行相關民調以來新高。芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）接受新聞網站Axios訪問時表示，芬蘭民眾意向正受恐懼驅使，指雖然芬蘭一直試圖真誠地與俄羅斯建立關係，但民眾現時發現已經不可能，特別在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）領導下，民眾已改變看法。

部分芬蘭議員提議，在6月底的北約峰會前提出加入申請，但斯圖布預料，芬蘭政府或最快會在5月提出。外界預料，芬蘭政府將在本月底向國會提交一份關於安全環境變化的報告，屆時會啟動辯論程序並最終提出加入申請。Axios分析指，一旦加入，將會是歐洲多年以來安全架構的最大轉變。

澤連斯基：布查鄰近城鎮情況更惡劣 最少逾200人失蹤 【下一頁】

German Marshall基金會布魯塞爾辦事處主任Ian Lesser表示， 俄羅斯入侵烏克蘭令瑞典及芬蘭等非北約成員國家意識到，僅保持密切聯繫並不足以獲得北約保護，基輔至今未設有禁飛區便是一例。他亦提及芬蘭在1939年至1940年間，造成入侵前蘇聯軍隊死傷慘重的冬季戰爭，指現時大部分芬蘭人都不希望，再如當時一般孤軍作戰。

芬蘭軍隊現時擁有28萬人，另有90萬名預備役人員，多年來一直和北約緊密合作。

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責任編輯：李俊儀

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