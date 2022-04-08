【俄烏衝突】美國制裁俄國全球最大的鑽石生產商 佔全球鑽石開採量的28%

據BBC報導，美國財政部昨天（7 日）宣布對俄羅斯鑽石巨頭阿羅莎（Alrosa）和聯合造船集團（United Shipbuilding Corporation）實施制裁，禁止進入美國金融體系。

美財政部副部長尼爾森（Brian Nelson）表示，制裁行動將對這些資助俄國政府、無端挑起對烏克蘭戰爭的關鍵實體繼續施加壓力，通過這些制裁切斷俄羅斯聯邦政府對烏克蘭發動無端戰爭的額外支持和收入來源。

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聯合造船集團是俄羅斯國營企業，俄軍多數軍艦都由該公司負責開發與建設，包含用於轟炸烏克蘭城市與傷害當地居民的軍艦。

美國國務院也宣布將聯合造船集團的 28 間子公司與八位董事會成員納入制裁黑名單。阿羅莎是全球最大的鑽石生產商，鑽石供應量占全球市場的 28%，俄羅斯有九成的鑽石都來自這家公司。按價值計算，鑽石是除了能源以外，俄羅斯十大出口產品之一，去年出口總額超過 45 億美元。

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責任編輯：龍紀瑩