【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸中烏東撤離火車站 傳最少30死

俄羅斯早前宣布首階段軍事行動成功，把目標轉為解放烏克蘭東部的頓巴斯地區，已有情報指俄軍準備加強攻勢。頓涅茨克一個火車站據報周五（8日）被俄軍轟炸，導致最少30人死亡。有指，火車站當時堆滿打算逃離當地的民眾。

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路透社引述烏東頓涅茨克（Donetsk）地區首長Pablo Kyrylenko，當地的Kramatorsk火車站被俄國導彈擊中，據現場警員及救援人員聲稱，估計數十民眾死亡。Kyrylenko指出，火車站被擊中時內有數千名尋求逃離至更安全地區的民眾。

烏克蘭國家鐵路公司表示，兩枚俄軍火箭炮撃中頓涅茨克的Kramatorsk火車站，最少30人在轟炸中喪生，超過100人受傷。據悉，Kramatorsk火車站是當地其中一個民眾撤離主要交通點。同時，3列載滿逃難民眾的火車於周四（7日）因俄軍空襲緣故，被迫滯留在頓涅茨克地區。

烏克蘭國防部在社交平台Twitter上表示，俄軍向正在撤離民眾的Kramatorsk火車站發射兩枚導彈，超過30人死亡及100人受傷。烏國防部指控俄軍干犯戰爭罪，攻擊平民設施。

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烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）早前呼籲，烏東地區如哈爾科夫（Kharkiv）、頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）等地的居民及早撤離，預計俄軍即將持續發動攻勢，民眾將面臨更大死亡威脅，政府屆時亦無能為力。

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責任編輯：吳漢培