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【Google程式】Google Play商店「大掃除」　大量過時Apps將被下架

科技 19:15 2022/04/08

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Google將針對超過2年仍不願對應較新系統的Apps採取排除機制。若開發商無法將App更新並使用於近兩年推出的Android版本API，將會完全被淘汰。

Google Play商店的政策一直都相當寬鬆，開發商只要將應用程式（App）在Google Play商店上架後，就算多年都未推出更新，都不會被下架。不過近日Google為提高安全性，決定進行「大掃除」，所有商店內的Apps都要以最新Android版本推出兩年內的API登記為目標，如果未有針對近兩年推出的Android版本API級別優化的話，App將會被下架。

【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？

【烏克蘭】為逃難做好準備？　Sensor Tower：烏克蘭翻譯App下載量大增7成

Google在官方網誌中指出，Google將針對超過2年仍不願對應較新系統的Apps採取排除機制。若開發商無法將App更新並使用於近兩年推出的Android版本API，將會完全被淘汰，用家無法再於Google Play商店上搜尋及下載相關程式。Google強調，新規則是為了避免用戶安裝可能不具備足夠保護力的老舊軟件，保障用家戶私隱及安全。

新政策將於2022年11月1日起正式生效，在這個期限前，開發者則是可以盡快對應更新，以避免11月後遇到問題。Google補充指，若用家已安裝的舊版App，仍可繼續正常使用。但如今年11月後刪除，就無法再下載及安裝。

【IG動向】Instagram兩個獨立App　​​Boomerang、Hyperlapse從應用程式商店下架

責任編輯：曾曉汶

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